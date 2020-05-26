Книги, которые полируют сознание: что предпочитает читать сильная половина

1 "Копи царя Соломона", Генри Райдер Хаггард Приключенческий роман скрасит вечер любителей историй о поисках сокровищ. Сэр Генри Куртис отчаянно пытается разыскать пропавшего брата. Мужчина обращается за помощью к Алану Квотермейну – опытному следопыту и охотнику. К ним присоединяется капитан военного флота Ее Величества, Джон Гуд. Смелая троица отправляется в Африку, где волею случая попадает в затерянную страну Кукуанов. Возможно, героям удастся отыскать не только брата Куртиса, но и таинственный клад? Ведь на их пути лежат заброшенные копи легендарного царя Соломона, в которых таятся несметные богатства. В Африке их ждут суровые испытания: нестерпимая жара пустыни и лютый холод гор, опасные животные и беспощадные враги.

2 "Моби Дик, или Белый Кит", Герман Мелвилл Моряки с ужасом выходят в море, ведь они могут и не вернуться на берег – к своим семьям. Виной тому стал неуловимый и необычайно опасный кит-гигант, нападающий на корабли. Отважный капитан Ахав ненавидит кита, сделавшего его калекой. Мужчина решает убить Моби Дика любой ценой, пусть даже придется пожертвовать собственной жизнью. Это история не только о преданности своим идеалам, но и о том, как одержимость способна загубить жизнь. В итоге страдают все: и человек, зацикленный на какой-либо цели, и те, кому не посчастливилось оказаться рядом с ним. Противостояние Ахава и белого кита-убийцы многие годы чарует читателей всего мира. Само же имя кита (Моби Дик) стало нарицательным и обозначает идею-фикс.

3 "Капитаны песка", Жоржи Амаду Роман бразильского писателя увидел свет в 1937 году, а позднее по его мотивам был снят фильм "Генералы песчаных карьеров", полюбившийся многим советским зрителям. Однако книга куда откровеннее фильма и даже злее. Амаду описывает нелегкую жизнь бразильских подростков-беспризорников. Дети улиц ведут аморальный образ жизни: пьют, курят, ругаются матом, воруют. Ребята увлеченно занимаются капоэйрой – сложным боевым танцем, с помощью которого можно обезвредить (или даже убить) противника. На деле персонажи книги – юные и безжалостные монстры, вот только чудовищами они стали из-за безразличия окружающих и жадности властей, порождающей армии нищих и брошенных сирот. Вот как описывал своих героев сам Амаду: "одетые в лохмотья, грязные, голодные, агрессивные, сыплющие непристойностями и охотящиеся за окурками, они были настоящими хозяевами города: они знали его до конца, они любили его до конца, они были его поэтами".

4 "Робинзон Крузо", Даниель Дефо Когда корабль терпит крушение в открытом море, выжить удается лишь одному пассажиру – Робинзону Крузо. Чудом добравшись до берега, мужчина с горечью понимает, что оказался на необитаемом острове. Превозмогая боль и усталость, он постепенно превращает этот отдаленный от цивилизации уголок природы в подобие дома. Робинзон охотится, ловит рыбу, разводит скот и взращивает огород. Ему невыносимо хочется оказаться в обществе людей и, в итоге, небеса внемлют его молитвам. Да только не зря говорится "бойтесь своих желаний, они могут исполниться". Горемычный Крузо и подумать не мог, что рядом с ним живет опасное племя! Бьюсь об заклад, каждый хоть раз вжизни мечтал оказаться в полном одиночестве. Возможно, некоторые из вас считают себя волками-одиночками. Но что будет, если по воле рока и впрямь останешься совершенно один? Это невыносимая пытка для любого человека, ведь мы – существа социальные и нуждаемся в компании. Гениальный Дефо заставляет задуматься о ценности человеческого общения и силе воли. На примере Крузо писатель взращивает в читателе любовь к жизни и учит трудолюбию.

5 "Лига перепуганных мужчин", Рекс Стаут Ниро Вульф – культовый персонаж классики детективной литературы, признанной во всем мире. Ниро – толстяк, любитель орхидей, а еще… бывший шпион и первоклассный сыщик. Стаут создал около 30 романов и 40 повестей о Вульфе, однако мы решили добавить в наш топ лишь одно произведение – роман "Лига перепуганных мужчин". Вторая книга из серии о детективе-обжоре попала в наш список не только из-за названия. Это поучительное произведение о том, что за ошибки прошлого порой приходится расплачиваться собственной жизнью. Студенты престижных университетов славятся своей страстью к различным братствам, ритуалам посвящения и глуповатым выходкам. Именно мальчишеская шалость стала причиной трагедии, из-за которой бедолага Чапин на всю жизнь остался инвалидом. Впрочем, горе-шутники оказались людьми благородными и, страдая от мук совести, создали "Лигу искупления", призванную помочь искалеченному парню. Годы спустя кто-то начал убивать членов лиги. Неужто Чапин до сих пор таит обиду? Разобраться в загадочном деле под силу только Ниро Вульфу.

6 "Тихий Дон", Михаил Шолохов Длинное, но поучительное произведение, затрагивающее деликатные проблемы: противостояние разных социальных классов, дискриминацию женщин в патриархальном обществе, цену революцию и так далее. Главный герой – донской казак, решивший примкнуть к рядам красных, наобещавших ему бог весть что. Автор раскрывает перед нами истории множества судеб, рассказывая о совершенно разных людей, чью жизнь навсегда изменила революция. Кому-то суждено было вырваться из грязи в князи, кому-то – проститься с богатствами и властью. Как ни печально, ни одного из героев романа не назовешь счастливым.

7 "Уолден, или Жизнь в лесу", Гэнри Дэвид Торо Если Робинзон Крузо вынужденно оказался в одиночестве, то автор данной книги сам принял решение побыть вдалеке от собратьев-людей. Перед нами автобиографическое творение Дэвида Торо, в котором он описывает свой эксперимент по уединению от общества. В возрасте 27 лет Торо ушел в лес, где построил себе хижину. Там, среди прекрасной флоры и фауны он провел два года в раздумьях о жизни и в созерцании природы.

8 "Бойцовский клуб", Чак Паланик Не секрет, что психологи рекомендуют отдавать агрессивных мальчишек в спортивные секции: физические нагрузки и дисциплина позволяет с одной стороны выплеснуть избыток энергии, а с другой – учат контролировать свою ярость. Что ж, мужчины – взрослые дети, а потому немудрено, что герои романа решают свои психологические проблемы с помощью подпольного бойцовского клуба. По мотивам книги в 1999-ом вышел одноименной фильм, сразу ставший популярным, поскольку главные роли достались блистательным Брэду Питту и Эдварду Нортону. Успех киноленты привлек внимание к творчеству Паланика.

9 "Турецкий гамбит", Борис Акунин Борис Акунин – знаковый русский писатель современности. Для его творчества характерно погружение в историю России и создание героев-мужчин, влияющих на ход ключевых для родины событий. "Турецкий Гамбит" – вторая часть цикла о приключениях Эраста Фандорина. Изданный в 1998-ом году роман снискал положительные отзывы как читателей, так и литературных критиков. Хотя нашлись и те, кто болезненно воспринял любовь автора к японской культуре. Этим остается лишь напомнить, что Борис Акунин является ученым-японистом. Прекрасное знаний традиций и культуры минувших лет позволяет Акунину погрузить читателя в прошлое. Не стоит переживать, если вам не знакомы названия оружия или древних предметов одежды – и без этих тонких деталей роман остается интригующим. Неожиданные повороты сюжета, заговоры и битвы увлекут вас в водоворот событий жизни Эраста Фандорина.

10 "Generation “П”", Виктор Пелевин Вряд ли этот постмодернистский роман когда-либо присоединится к трудам классиков. Главная особенность работ Пелевина – в злободневности и "заточенности" под славянский менталитет, а для классики необходима универсальная актуальность во все времена и для всех народов. Тем не менее, нельзя не отметить бурного интереса молодежи к произведению "Generation “П”". Не всем под силу прочесть литературные труды о метаморфозах и сверхлюдях, однако Пелевину удалось преподнести неискушенному читателю эти идеи в современном виде. Что представляет собой поколение "П"? Это люди, рожденные в 70-ых годах прошлого века. Это те, кому довелось застать СССР, пережить перестройку, развал Союзов и окунуться в новый мир. Не всем удалось устоять в быстро меняющихся условиях: кто-то скатился на дно, кто-то взлетел до невиданных высот. Главный персонаж романа (Вавилен Татарский) строит успешную карьеру на рекламном поприще. Начав с адаптации слоганов, он постепенно переходит на новую ступень – рекламу политиков. Но на этом его рост не заканчивается и впереди трансментальные размышления о бытие и перевоплощение в божество.