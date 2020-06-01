Бестселлеры, перевернувшие мир: эти книги обязательны к прочтению

1 "Маленький принц" Антуан де Сент-Экзюпери В 40-е годы прошлого века это французское произведение стало настоящим феноменом. Рассказ, наполненный символизмом, понравился как детям, так и взрослым. Здесь подняты темы любви, дружбы, веры, ответственности... Успех произведения состоит в глубоких смыслах, в красоте языка и в воображении автора, чьи иллюстрации до сих пор восхищают и удивляют. Книга была переведена на 180 языков и диалектов. Кроме того, коммерческий успех произведения продолжает расти и в наше время. Появляются тетради, плакаты, закладки, марки, магниты с иллюстрациями "Маленького принца", выходит кино и мультфильмы.

2 "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл В 1936 году Маргарет Митчелл выпустила свой роман "Унесенные ветром", который сразу же стал бестселлером. Это история о сильной и целеустремленной девушке Скарлетт О'Харе, которая разворачивается на фоне Гражданской войны в США. Любовные отношения между Скарлетт и Реттом Батлером пленили всех читателей, а их роман стал одним из самых страстных в литературе. Кроме того, это произведение наполнено социальными проблемами того времени, о которых было сложно и опасно говорить во весь голос. Именно поэтому было продано 30 миллионов экземпляров романа и было снято несколько экранизаций.

3 "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкин После Второй мировой войны Европа была разбита и деморализована. Именно поэтому начали появляться и набирать популярность фантастические произведения, уносящие человека в совершенно другой мир. Так появилась сага "Хроники Нарнии" о путешествии через шкаф в волшебную страну. Но в тот момент другой роман достиг абсолютной популярности: "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина. Первая книга саги под названием "Хоббит" была продана в количестве 150 миллионов экземпляров. Знаменитая экранизация сделала роман еще более успешным, вот почему он пользуется огромной популярностью и сегодня.

4 "Дневник Анны Франк" Анна Франк И еще один бестселлер, как последствие Второй мировой войны. Анна Франк, еврейская девочка, вела дневник, в котором описывала все ужали войны, геноцида и оккупации. Два года девочка и ее семья находились в заточении. Результатом пережитых ужасов стал роман "Дневник Анны Франк", первый экземпляр которого был напечатан в 1947 году. 34 миллионов экземпляров были проданы по всему миру. Это произведение наполнено болью, честностью, глубиной и жаждой жить.

5 "Убить пересмешника" Харпер Ли В 60-е годы Харпер Ли получила Пулитцеровскую премию за роман "Убить пересмешника". Было продано более 30 миллионов экземпляров по всему миру. В романе поднимаются сложные темы: насилие, расовый конфликт в США, политика, проблемы социума... Роман быстро стал ориентиром морали для всех читателей, а отец главной героини - героем, способным побороть предрассудки и жестокость общества.

6 "Гарри Поттер и философский камень" Дж. К. Роулинг Более 500 миллионов книг о Гарри Поттере были проданы по всему миру. Это одна из самых известных и самых популярных фантастических историй в литературе. Дж. К. Роулинг написала 7 книг о мире магии и борьбе со злом. Все они рассказывают о смелом волшебнике Гарри Поттере, который вместе со своими друзьями Роном Уизли и Гермионой Грейнджер борется с Волан-де-Мортом (величайшим злодеем). Книга понравилась как детям, так и взрослым, ведь поднимает вечные темы дружбы, борьбы со злом, любви, жизни и смерти. Ну а волшебный мир, так ярко, красочно и детально созданный Дж. К. Роулинг, восхищает читателей всех возрастов. Первая часть из серии книг была продана в количестве 110 миллионов экземпляров. Несколько миллионов экземпляров были проданы через несколько часов после выхода книги.

7 "Сто лет одиночества" Г. Г. Маркес Более 30 миллионов проданных экземпляров и Нобелевская премия в области литературы. Это огромный успех Г. Г. Маркеса, который по праву занял место среди гениальных писателей. Этот роман в жанре магического реализма вышел в 1967 году. Автор не только мастерски передал жизнь далекого селения, но и создал новое течение в литературе под названием "магический реализм". Даже сейчас роман пользуется огромной популярностью, так как успел стать классикой литературы.

8 "Имя розы" Умберто Эко В 1980 году итальянская литература переживала момент триумфа благодаря выходу романа Умберто Эко "Имя розы". Читатели сразу полюбили эту мистическую историю о серии преступлений в XIV веке. Было продано более 50 миллионов экземпляров и снят успешный фильм по роману. Критики и читатели высоко оценили великолепный авторский слог и виртуозную историю о средневековье.

9 "Столпы земли" Кен Фоллет Один из главных литературных феноменов последнего десятилетия. Роман "Столпы земли" впервые появился в книжных магазинах в 1989 году. В книге более тысячи страниц, но это не помешало читателям полюбить это произведение. На сегодняшний день продано 16 миллионов экземпляров. Здесь поднимаются темы любви, предательства, амбиций, разделения социума на классы. Вот почему роман считается универсальным и всеобъемлющим.

10 "Миллениум" Стиг Ларссон Сейчас, как никогда, популярны саги. Трилогия "Миллениум" Стига Ларссона вошла в список бестселлеров последних лет. В книге рассказывается о мужчинах, которые ненавидят женщин. Как ни странно, эта тема настолько пленила читателей, что на первом этапе продаж (2005 год) было собрано 35 миллионов евро. Кроме того, вышли экранизации саги (шведская и американская версии), которые также вызвали восторженные отзывы.

11 "Код Да Винчи" Дэн Браун В 2003 году вышел роман Дэна Брауна "Код Да Винчи" и стал настоящим феноменом. Научный роман о тайнах католической церкви привлек внимание простых читателей, ученых, историков, кинематографистов. Вот почему довольно скоро вышла экранизация романа с Томом Хэнксом в главной роли. Вокруг произведения велась полемика по поводу ложных теорий, но это не помешало автору продать 80 миллионов экземпляров.