Любовный треугольник: потрясающие книги о чувствах к нескольким людям

1 "Здравствуй, грусть", Франсуаза Саган Сесиль вспоминает лето, проведенное на вилле у Средиземного моря, тогда ей было семнадцать, и у нее случился первый серьезный роман. Но помнит она больше не о том романе, а о драме, разыгравшейся между ее давно овдовевшим отцом, его молодой любовницей и аристократкой Анной, подругой погибшей матери Сесиль. Череда событий того лета, казавшиеся Сесиль забавными, закончились трагедией, и все, что остается ей теперь – вспоминать о них с грустью и пониманием, что ничего уже не изменить.

2 "Унесенные ветром", Маргаретт Митчелл Легендарный роман о сильной женщине раскрывает немало животрепещущих тем: от бессмысленности войны до перепетий любви. Скарлетт с юных лет пестовала в своем сердце любовь к златокудрому Эшли, пока на ее жизненном пути не появился Ретт Баттлер. Кого же выбрать? Нежного, но слабого (да к тому же еще и женатого) Эшли? Или все же сильного, очаровательного и по уши влюбленного в Скарлетт Ретта?

3 "Ночь нежна", Френсис Фицджеральд Это история жизни Дика Дайвера, перспективного врача-психиатра, который женился на своей пациентке и стал для нее и врачом, и мужем, отцом их общих детей. Спустя годы встреча с юной актрисой будит в нем сильные чувства, которые становятся основой многолетнего любовного треугольника и метаний Дика между долгом и чувствами, самореализацией и глубокой депрессией, погубившей в итоге и семью, и карьеру, и его самого.

4 "Дом на краю света", Майкл Каннингем Полиамория кажется вам чем-то абсурдным? Вы не верите в способность любить более, чем одного человека? Тогда прочтите эту книгу. Бобби и Джонатан – друзья детства, которые не виделись долгие годы. Встретившись с Бобби вновь, Джонатан предлагает ему пожить в квартире, которую снимает вместе с Клэр, на которую имеет далеко идущие планы. Но появление Бобби нарушает планы Джонатана, ведь Клэр влюбляется в него и вскоре рожает от него ребенка. Поняв, что все слишком запуталось, все трое переезжают в дом на краю мира, чтобы скрыть от чужих глаз свою странную семью и жить так, как им хочется.

5 "Только если ты захочешь", Брюно Комб У Камиллы идеальная семья, муж-адвокат, двое чудесных детей, все как в мечтах каждой юной девушки. Вот только это внешняя оболочка, за которой скрывается глубоко несчастная женщина, погрязшая в чувстве вины за то, что любит другого. Влюбленный в Камиллу с юности Стивен не пытается на нее давить, он просто высылает ей рукопись своей новой книги, и это – их история любви. У книги нет финала, Камилле придется самой решить, что будет дальше с главными героями.

6 "Камера обскура", Владимир Набоков Главный герой романа Кречмар бросает жену и дочь, соблазнившись юной девушкой Магдой. Но вскоре на пути пары появляется Горн, бывший любовник Магды, который увязывается с ними в путешествие, прикинувшись геем, чтобы усыпить бдительность Кречмара. Авария в пути лишает Кречмара зрения, они с Магдой поселяются в пустом доме. Пользуясь слепотой Кречмара, в доме также поселяется и Горн, они с Магдой живут как полноценная семья, а Кречмар даже не подозревает, что происходит за его спиной.

7 "Правила виноделов", Джон Ирвинг Семейная сага Джона Ирвинга рассказывает истории сразу нескольких семей, но в итоге сводится к извечным ценностям и позволяет читателю задуматься о важности верности себе и своим идеалам, о преданности, честности и о законе бумеранга, который каждому воздаст по заслугам. Одноименный фильм, снятый по мотивам романа, получил семь номинаций на премию "Оскар".

8 "Прошлым летом", Кэрри Лонсдейл После аварии Элла просыпается в палате и не может вспомнить ни своего мужа Дэмьена, ни того, что была беременна и потеряла ребенка. Она пытается приспособиться к начавшейся будто заново жизни, но некоторые вопросы, остающиеся без ответа, никак не дают ей покоя. Встреча с Натаном, у которого она должна взять интервью, и которого тоже не помнит, дает понять, что Натан видит ее далеко не в первый раз и знает куда лучше, чем сама Элла знает себя.

9 "Маленькая хозяйка большого дома", Джек Лондон Джек Лондон называл это произведение своим лучшим творением, и не зря. Тема любовного треугольника раскрыта автором без капли грязи и намеков на подлость и лицемерие. Дик и Паола счастливы вместе, они ни в чем не нуждаются, и каждый из них реализует свои таланты и стремления. Но приехавший погостить друг Дика Эван, сам того не желая, становится тем самым третьим углом треугольника.

10 "Грозовой перевал", Эмили Бронте 1801 год, вересковые пустоши Англии, старая усадьба "Грозовой перевал" и трагическая история любви, которая не оставит читателя равнодушным. Автор раскрывает душу своих героев и позволяет поверить в то, что любовь действительно способна менять судьбы людей.

11 Серия "Сумерки", Стефани Майер Привнесем в нашу подборку разнообразие, упомянув не только проверенную временем классику, но и современные бестселлеры. Этот цикл Майер полюбился многим поклонникам мелодраматичных историй о вампирах, возглавив собой топы фэнтези-книг для романтиков. Сюжет сосредоточен на жизни милой девушки по имени Белла Свон. Ей предстоит познакомиться с двумя очаровательными, но крайне опасными парнями: Робертом и Джейкобом. Кого же она выберет? Вампира или же оборотня?