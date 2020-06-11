Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Любовный треугольник: потрясающие книги о чувствах к нескольким людям

Смотрите фото (13)
Любовный треугольник: потрясающие книги о чувствах к нескольким людям
17:59 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com
Как быть, если в сердце любовь сразу к нескольким людям или на горизонте появился "третий лишний"? Дабы избежать собственных ошибок, давайте лучше учиться на ошибках героев этих книг.
  • 1

    "Здравствуй, грусть", Франсуаза Саган

    Сесиль вспоминает лето, проведенное на вилле у Средиземного моря, тогда ей было семнадцать, и у нее случился первый серьезный роман. Но помнит она больше не о том романе, а о драме, разыгравшейся между ее давно овдовевшим отцом, его молодой любовницей и аристократкой Анной, подругой погибшей матери Сесиль. Череда событий того лета, казавшиеся Сесиль забавными, закончились трагедией, и все, что остается ей теперь – вспоминать о них с грустью и пониманием, что ничего уже не изменить.

  • 2

    "Унесенные ветром", Маргаретт Митчелл

    Легендарный роман о сильной женщине раскрывает немало животрепещущих тем: от бессмысленности войны до перепетий любви. Скарлетт с юных лет пестовала в своем сердце любовь к златокудрому Эшли, пока на ее жизненном пути не появился Ретт Баттлер. Кого же выбрать? Нежного, но слабого (да к тому же еще и женатого) Эшли? Или все же сильного, очаровательного и по уши влюбленного в Скарлетт Ретта?

  • 3

    "Ночь нежна", Френсис Фицджеральд

    Это история жизни Дика Дайвера, перспективного врача-психиатра, который женился на своей пациентке и стал для нее и врачом, и мужем, отцом их общих детей. Спустя годы встреча с юной актрисой будит в нем сильные чувства, которые становятся основой многолетнего любовного треугольника и метаний Дика между долгом и чувствами, самореализацией и глубокой депрессией, погубившей в итоге и семью, и карьеру, и его самого.

  • 4

    "Дом на краю света", Майкл Каннингем

    Полиамория кажется вам чем-то абсурдным? Вы не верите в способность любить более, чем одного человека? Тогда прочтите эту книгу. Бобби и Джонатан – друзья детства, которые не виделись долгие годы. Встретившись с Бобби вновь, Джонатан предлагает ему пожить в квартире, которую снимает вместе с Клэр, на которую имеет далеко идущие планы. Но появление Бобби нарушает планы Джонатана, ведь Клэр влюбляется в него и вскоре рожает от него ребенка. Поняв, что все слишком запуталось, все трое переезжают в дом на краю мира, чтобы скрыть от чужих глаз свою странную семью и жить так, как им хочется.

  • 5

    "Только если ты захочешь", Брюно Комб

    У Камиллы идеальная семья, муж-адвокат, двое чудесных детей, все как в мечтах каждой юной девушки. Вот только это внешняя оболочка, за которой скрывается глубоко несчастная женщина, погрязшая в чувстве вины за то, что любит другого. Влюбленный в Камиллу с юности Стивен не пытается на нее давить, он просто высылает ей рукопись своей новой книги, и это – их история любви. У книги нет финала, Камилле придется самой решить, что будет дальше с главными героями.

  • 6

    "Камера обскура", Владимир Набоков

    Главный герой романа Кречмар бросает жену и дочь, соблазнившись юной девушкой Магдой. Но вскоре на пути пары появляется Горн, бывший любовник Магды, который увязывается с ними в путешествие, прикинувшись геем, чтобы усыпить бдительность Кречмара. Авария в пути лишает Кречмара зрения, они с Магдой поселяются в пустом доме. Пользуясь слепотой Кречмара, в доме также поселяется и Горн, они с Магдой живут как полноценная семья, а Кречмар даже не подозревает, что происходит за его спиной.

  • 7

    "Правила виноделов", Джон Ирвинг

    Семейная сага Джона Ирвинга рассказывает истории сразу нескольких семей, но в итоге сводится к извечным ценностям и позволяет читателю задуматься о важности верности себе и своим идеалам, о преданности, честности и о законе бумеранга, который каждому воздаст по заслугам. Одноименный фильм, снятый по мотивам романа, получил семь номинаций на премию "Оскар".

  • 8

    "Прошлым летом", Кэрри Лонсдейл

    После аварии Элла просыпается в палате и не может вспомнить ни своего мужа Дэмьена, ни того, что была беременна и потеряла ребенка. Она пытается приспособиться к начавшейся будто заново жизни, но некоторые вопросы, остающиеся без ответа, никак не дают ей покоя. Встреча с Натаном, у которого она должна взять интервью, и которого тоже не помнит, дает понять, что Натан видит ее далеко не в первый раз и знает куда лучше, чем сама Элла знает себя.

  • 9

    "Маленькая хозяйка большого дома", Джек Лондон

    Джек Лондон называл это произведение своим лучшим творением, и не зря. Тема любовного треугольника раскрыта автором без капли грязи и намеков на подлость и лицемерие. Дик и Паола счастливы вместе, они ни в чем не нуждаются, и каждый из них реализует свои таланты и стремления. Но приехавший погостить друг Дика Эван, сам того не желая, становится тем самым третьим углом треугольника.

  • 10

    "Грозовой перевал", Эмили Бронте

    1801 год, вересковые пустоши Англии, старая усадьба "Грозовой перевал" и трагическая история любви, которая не оставит читателя равнодушным. Автор раскрывает душу своих героев и позволяет поверить в то, что любовь действительно способна менять судьбы людей.

  • 11

    Серия "Сумерки", Стефани Майер

    Привнесем в нашу подборку разнообразие, упомянув не только проверенную временем классику, но и современные бестселлеры. Этот цикл Майер полюбился многим поклонникам мелодраматичных историй о вампирах, возглавив собой топы фэнтези-книг для романтиков. Сюжет сосредоточен на жизни милой девушки по имени Белла Свон. Ей предстоит познакомиться с двумя очаровательными, но крайне опасными парнями: Робертом и Джейкобом. Кого же она выберет? Вампира или же оборотня?

  • 12

    "#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!", Ника Набокова

    Из названия книги все предельно понятно: автор Ника Набокова предлагает читателям познакомиться с эпизодами из жизни любовницы женатого мужчины и найти для себя ответы на вопросы, откуда вообще появляются эти самые любовницы и что делать, чтобы они исчезли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Литература, Чтение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
В Украине появится еще один правоохранительный орган
В Украине появится еще один правоохранительный орган
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь