Читайте и наслаждайтесь: книги, которые стоит прочитать

1 Эмили Бронте "Грозовой перевал" Эмили Бронте вошла в историю благодаря глубокому, честному, роману "Грозовой перевал". Это драматическая, даже трагическая история о любви, ненависти, мести, жизни и смерти.

2 Чарльз Диккенс "Приключения Оливера Твиста" Один из величайших романов в истории. Это точный портрет английского общества викторианской эпохи. Автор описывает сложную жизнь детей в детских домах, насилие, преступления и бездействие судов перед явными нарушениями прав человека. Конечно, здесь будет много приключений и много вдохновения как для юных, так и для взрослых читателей.

3 Джейн Остин "Гордость и предубеждение" Этот роман впервые увидел свет более 200 лет назад и сейчас остается одним из самых популярных. Это история о судьбе семьи Беннетов и социальных предрассудках, главенствующих в то время. Тогда гордость, социальная дистанция, коварство, лицемерие и нежелание понимать своих ближних сподвигало людей к поискам настоящей любви, честности, справедливости. Однако смогут ли главные герои преодолеть гордость и предубеждения на пути к настоящей любви?

4 Александр Дюма "Граф Монте-Кристо" Моряк возвращается из плаванья, чтобы жениться на любимой девушке. Однако его ждет предательство и обвинение в преступлении. Парень проводит в тюрьме 14 лет. Это приводит его к отчаянию, но и раскрывает новые тайны его заточения.

5 Льюис Кэрролл "Алиса в стране чудес" Льюис Кэрол создал уникальный, сказочный мир, наполненный яркими персонажами. Алиса попадает в страну чудес, где сталкивается с абсолютным добром и практически непобедимым злом. Смогут ли Алиса и ее друзья побороть злые силы? Скорее окунитесь в этот сказочный мир и узнайте сами.

6 Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея" Дориан Грей заключает сделку с Дьяволом. Главный герой романа – воплощение зла, соблазна, тайных желаний... За его красотой скрывается огромная тайна, которая приводит к разрушению. Гениальный роман от Оскара Уайльда.

7 Виктор Гюго "Отверженные" Величайший роман XIX века. Война, любовь, страдания, страсть, добро... В этом романе есть все. По-настоящему бессмертное произведение.