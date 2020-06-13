Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
В "Укрзализныце" уволили чиновника ответственного за грузоперевозки
В "Укрзализныце" уволили чиновника ответственного за грузоперевозки
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте
Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте

Читайте и наслаждайтесь: книги, которые стоит прочитать

Смотрите фото (9)
Читайте и наслаждайтесь: книги, которые стоит прочитать
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com
Даже если чтение – не ваше любимое занятие, эти романы полностью захватят ваше внимание и унесут в абсолютно иной, увлекательный мир.
  • 1

    Эмили Бронте "Грозовой перевал"

    Эмили Бронте вошла в историю благодаря глубокому, честному, роману "Грозовой перевал". Это драматическая, даже трагическая история о любви, ненависти, мести, жизни и смерти.

  • 2

    Чарльз Диккенс "Приключения Оливера Твиста"

    Один из величайших романов в истории. Это точный портрет английского общества викторианской эпохи. Автор описывает сложную жизнь детей в детских домах, насилие, преступления и бездействие судов перед явными нарушениями прав человека. Конечно, здесь будет много приключений и много вдохновения как для юных, так и для взрослых читателей.

  • 3

    Джейн Остин "Гордость и предубеждение"

    Этот роман впервые увидел свет более 200 лет назад и сейчас остается одним из самых популярных. Это история о судьбе семьи Беннетов и социальных предрассудках, главенствующих в то время. Тогда гордость, социальная дистанция, коварство, лицемерие и нежелание понимать своих ближних сподвигало людей к поискам настоящей любви, честности, справедливости. Однако смогут ли главные герои преодолеть гордость и предубеждения на пути к настоящей любви?

  • 4

    Александр Дюма "Граф Монте-Кристо"

    Моряк возвращается из плаванья, чтобы жениться на любимой девушке. Однако его ждет предательство и обвинение в преступлении. Парень проводит в тюрьме 14 лет. Это приводит его к отчаянию, но и раскрывает новые тайны его заточения.

  • 5

    Льюис Кэрролл "Алиса в стране чудес"

    Льюис Кэрол создал уникальный, сказочный мир, наполненный яркими персонажами. Алиса попадает в страну чудес, где сталкивается с абсолютным добром и практически непобедимым злом. Смогут ли Алиса и ее друзья побороть злые силы? Скорее окунитесь в этот сказочный мир и узнайте сами.

  • 6

    Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"

    Дориан Грей заключает сделку с Дьяволом. Главный герой романа – воплощение зла, соблазна, тайных желаний... За его красотой скрывается огромная тайна, которая приводит к разрушению. Гениальный роман от Оскара Уайльда.

  • 7

    Виктор Гюго "Отверженные"

    Величайший роман XIX века. Война, любовь, страдания, страсть, добро... В этом романе есть все. По-настоящему бессмертное произведение.

  • 8

    Гюстав Флобер "Госпожа Бовари"

    Флобер глубоко и очень точно рассказал о жизни молодой девушки, которая стремиться исполнить свои желания. И эти желания выходят далеко за рамки общепринятой морали. Все это приведет девушку к трагическому концу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Литература, Чтение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
03 Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
04 ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
05 "Тьма": Netflix показал первый трейлер финального сезона сериала (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
В Кабмине сообщили, куда оправятся деньги от МФВ
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь