Лето в самом разгаре: самые популярные литературные новинки июня

1 "С любовью, Старгерл", Джерри Спинелли Уж если и есть в мире люди, которых невозможно забыть, то это Старгерл. Однажды она вихрем ворвалась в жизнь Лео, заполонив собою мысли парня. Что за странная девушка танцует без музыки, смеется (когда все вокруг ходят с постными минами) и всюду гуляет с ручной крысой? Она исчезла из жизни Лео так же стремительно, как и появилась. Быть может, судьба вновь подарит парню встречу с той самой – единственной и неповторимой звездной девушкой?

2 "Жажда", Нил и Джеррод Шустерманы Рекорды ожидаемости бьет роман, сюжет которого обещает быть по-настоящему захватывающим. События развиваются в Калифорнии – штате, известном своими высокими температурами и засушливой погодой. Вот только в мире книги ситуация в Калифорнии обострилась до предела. Города и деревни охвачены выматывающей засухой, жители вынуждены соблюдать строгие правила экономии воды. Вода, которую раньше так недооценивали, стала настоящей ценностью. Родители юной Алиссы отправляются на поиски воды, но им не суждено вернуться домой. Теперь девушка вынуждена заботиться о маленьком братце в одиночку. Сможет ли она найти воду или канет в неизвестность, как и ее мама с папой?

3 "Сила", Наоми Алдерман Этим летом поклонников антиутопий ждет переиздание романа-бестселлера, за написание которого Наоми Алдерман получила престижную премию Baileys Women’s Prize. В своей книге автор ставит положение вещей с ног на голову, делая женщин в буквальном смысле сильнее мужчин. Давайте попробуем представить мир, где слабый и сильный пол меняются местами. Станет ли от этого иной природа власти? Или сила всегда сопряжена с насилием независимо от того, от какого пола она исходит?

4 "Зловещие призраки. Том 3", Джон Эспозито Получив заказ на доставку груза в старинный особняк, Деклан, Паскаль и Мардж даже подумать не могли, насколько опасная миссия им поручена. Впрочем, кое-какие подозрения возникли, когда оказалось, что присланная им карта сделана из подозрительного материала, уж больно сильно смахивающего на… человеческую кожу. Что же ждет нашу троицу в таинственном особняке, мрачно окруженном погостом? И что за ценный груз хранится в трех увесистых ящиках?

5 "Антистресс по-скандинавски", Малене Фриис Андерсен и Мари Кингстон Как правило, наши ежемесячные подборки состоят в основном из художественной литературы. Но давайте привнесем в них разнообразие, упомянув эту книгу с интригующим названием "Антистресс по-скандинавски. Руководство для тех, кто постоянно хочет в отпуск". Признайтесь честно, у вас бывали моменты в жизни, когда хотелось забыть обо всех обязанностях и укатить в отпуск, скинув с себя груз обязательств. Случалось так, что вам было трудно подняться с постели даже после многочасового сна? Что ж, тогда самое время изучить проблемы выгорания, вызванного стрессом. Как бороться с этой бедой расскажут прогрессивные психологи.

6 "Совы умнее жаворонков", Фрэнк Дж. Рамбаускас Полное название произведения звучит как "Совы умнее жаворонков. Почему "магии утра" не существует и как совам преуспеть в мире, в котором правят ранние пташки". Еще одна полезная книга по психологии для тех, кто хочет начать новую жизнь. Слыхали фразу: кто рано встает, тому бог подает? Если вы жаворонок, то вам такой постулат приятно пощекочет гордыню. А как быть людям-совам, чей пик активности приходится на ночное время суток? В мире существует глупый стереотип о том, что совы ленивы и не так успешны, как жаворонки. На самом деле, это не так, просто совам сложно жить по чужим биологическим часам в обществе, где стандартный рабочий день длится с утра до ночи – тогда, когда типичные совушки сладко спят. Рамбаускас поделится с нами полезными советами о том, как совам добиться успеха в мире жаворонков.

7 "Дом окон", Джон Лэнган С психологией и житейскими советами разобрались, давайте вернемся к захватывающей художественной литературе. Как насчет истории о… доме, полном мистической опасности? Роджер Кройдон прославился в кругах литературоведов как истинный знаток английской прозы. Человеком он был известным, а потому исчезновение мистера Кройдона наделало немало шума. Само собой, подозрения сразу упали на его молодую супругу, Веронику. Когда в дом Кройдонов приезжает автор нашумевших историй ужасов, у Вероники появляется шанс поведать правдивую историю о том, что же на самом деле приключилось с ее мужем. Но сможет ли хоть кто-нибудь поверить в ее безумный рассказ?

8 "Артемиус Фаул. Волшебный мир сегодня. Магические существа Гавани и Атлантиды", Эндрю Донкин Экранизация книг про Артемиуса Фаула обещала стать одной из самых ярких кинопремьер весны 2020 года, однако пандемия сдвинула график показа на июнь. Одни лишь трейлеры к фильму млниеносно привлекли внимание отечественного зрителя к циклу книг о Фауле, который уже нарекли достойном заменой серии о Гарри Поттере. Если вам тоже интересен сложный мир Артемиуса, то не пропустите этот увлекательный трактат о магических существах.

9 "Сплетни нашего городка", Кэролин Браун Дженни Сью Бейкер со времен школы была в центре внимания жителей Блума – крохотного городишки, где сплетни давно стали неотъемлемой частью жизни. Все то и дело обсуждали красавицу и королеву школьного бала, которой посчастливилось выйти замуж за богатого парня из Нью-Йорка. Однако брак треснул по швам и Дженни вернулась в родной Блум на автобусе-развалюхе, чем породила новый виток сплетен. Знакомство девушки с очаровательным Риком не прошло мимо любопытных глаз горожан. Чем же закончится ее новая история любви и не встанут ли сплетники на пути к счастью?