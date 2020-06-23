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Как найти точку опоры: книги, которые научат вас жить свободно и без проблем

Как найти точку опоры: книги, которые научат вас жить свободно и без проблем
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com
Прочитав эти книги, вы всегда будете чувствовать себя менее напряженными и уверенно искать возможности, оставаться при этом спокойными и сосредоточенными перед лицом проблем.
  • 1

    Рой Лиллей. Как взаимодействовать с проблемными людьми

    С одной стороны, автор этой книги совершенно справедливо говорит, что жизнь слишком коротка, чтобы провести ее в скандалах с людьми, а с другой - напоминает, что проблемные люди могут стать проклятием всей жизни, а работа с ними может превратиться в сплошной кошмар. Так что же делать? Где искать ключ, чтобы раскрыть их, повлиять на них, заставить работать на вас, и чтобы они этого никогда не заметили? Эгоисты, лентяи, критики, задиры, сплетники - со всеми в этой книжке найден подход для общения и эффективного сотрудничества. При этом можно узнать, как погрузиться глубже, посмотреть внимательнее на проблемного человека или на ситуацию, найти решение, действовать и двигаться дальше. Так что как взаимодействовать - установление контакта и сотрудничества. Как управлять - методы и приемы. Как получить желаемый результат - стратегия и практические навыки. "Нет проблемных людей, - справедливо говорит автор книги. - Просто есть люди, иметь дело с которыми мы должны научиться".

  • 2

    Гай Кавасаки. Искусство изменения сердец, умов, действий. Путь очарования в бизнесе

    Вспомните, какие эмоции у вас возникают, когда берете в руки новенький iPad. Или касаетесь руля BMW. Или мерите обувь от Chanel. Что вы чувствуете? Очарование и совершенство. И дело не только в известности бренда. Не в рекламе и манипулировании сознанием покупателя через психологические триггеры. А именно в переживании очарования и искусстве вызывать его у клиента. Эта фишка - must-have брендов-флагманов рынка. Очаровывание в бизнесе - это процесс, благодаря которому человек в восторге от продукта, услуги, организации или идеи. Его следствием является добровольная и долговременная поддержка, взаимовыгодная для обеих сторон. И теперь у вас есть возможность в совершенстве освоить это искусство, которое увеличит вашу клиентскую базу, расширит сферу влияния компании и превратит ее в мегапроцветающую и прибыльную. От внешнего вида персонала до оформления баннеров на Facebook и YouTube - Гай Кавасаки знает, как использовать даже малейшую деталь, чтобы очаровать каждого.

  • 3

    Рик Генсон, Форрест Генсон. Несокрушимость. Как заложить прочный фундамент спокойствия, силы и счастья

    Данное практическое пособие доктора философии, психолога, старшего научного сотрудника Научного центра Greater Good Science Center в Беркли содержит конкретные правила, практический опыт, личные примеры автора, эффективные способы взаимодействия с другими людьми - восстановление и углубление важных отношений. Подход доктора Генсона базируется на науке о положительной нейропластичности. Он объясняет, как преодолеть негативность мозга, освободить болезненные мысли и чувства и заменить их на сочувствие, трезвую самооценку, радость и внутреннюю гармонию и покой. В своей книге с помощью своего фирменного стиля подачи материала - смеси неврологии и позитивной психологии - он показывает нам, как разработать 12 жизненных внутренних сил, закрепленных в вашей нервной системе. Тогда независимо от того, как и куда будет бросать вас жизнь, вы всегда будете чувствовать себя менее напряженными и уверенно искать возможности, оставаться при этом спокойными и сосредоточенными перед лицом проблем.

  • 4

    Гэвин Кеннеди. Договариваться всегда. Как добиваться максимума в любых переговорах

    Сегодня модным и удобным стало высказывание "я вас услышал", и это выражение самоуверенности, когда собеседник просто пользуется удачным, как ему кажется, штампом, отнюдь не заменяет бывшего "я вас слышу". То есть подтверждение, которое гарантирует осмысление услышанного, а не слишком быстрая констатация того, что все понятно. Эта книга незаменима для всех, кто хочет усовершенствовать свои навыки в переговорах! На ее страницах вы найдете информацию о том, как заставить своего собеседника услышать ваши предложения, как противостоять запугиваниям и фиксировать договоренности на бумаге, а также тесты по самоконтролю, которые помогут вам отследить свой прогресс. Независимо от того, хотите ли вы попросить своего работодателя повысить вам зарплату или убедить в чем-то своего упрямого ребенка, вы можете научиться полезным и действенным навыкам ведения переговоров для достижения желаемых результатов.

  • 5

    Дмитрий Кулеба. Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ

    Эта книга - настоящее пособие по защите персональных данных, развитию критического мышления и противодействию манипуляциям в эпоху массовой интернетизации и диджитализации. Основными толчками к ее написанию были аннексия Крыма и начало вооруженной агрессии со стороны России, ведь ложь и манипуляции, которые распространяются с помощью интернета, стали неотъемлемой частью этой войны. Ориентируясь на примеры из Украины, других стран и опыт компаний, автор проанализировал, как происходит война за реальность и выделил пять правил, которые помогут в ней победить. "Телевидение, соцсети, онлайн-платформы и сообщества, реклама, блогеры, фейки и несколько версий правды на любую тему - все это окружает каждого из нас ежеминутно, - напоминает он. - Со всех сторон разные силы воюют за то, чтобы повлиять на наше восприятие реальности и склонить нас на свою сторону. Мы сами постоянно, иногда бессознательно, воюем. Книга именно о том, как побеждать в этой войне за реальность. Читайте, если хотите найти точку опоры во вселенском информационном потопе, понять, как настроена машина коммуникативной войны, и не позволять другим манипулировать вашими эмоциями, убеждениями и выбором".

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Литература, Книжные новинки.

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Телеграф
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