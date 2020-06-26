ТОП гениальных романов, которые не хотелось читать в школе

1 Федор Достоевский "Игрок" Алексея одолевают сомнения. Игра в рулетку и большой выигрыш не принес ему желанного результата. Его любимая девушка не приняла этих денег. Мужчина становится не просто зависимым от игры, а одержимым ею. И только тогда, когда судьбы всех героев практически разрушены, девушка признается, что всегда любила Алексея. Очень сложный, глубоко философский роман о любви, жертвенности и одержимости. Не странно, что в школе не хотелось читать это большое произведение. Ведь куда лучше прочесть "Остров сокровищ", чтобы отправиться в экзотическое путешествие! Достоевский не просто поднимает сложные темы, но и оформляет их в очень длинные, сложноподчиненные предложения. Для прочтения этого романа в молодом возрасте нужна чрезвычайная концентрация, внимание и терпение. Теперь, когда есть нужда в глубоких и увлекательных книгах, "Игрок" – идеальный вариант.

2 Джованни Боккаччо "Декамерон" Сто новелл, наполненных драмой, эротикой, юмором и глубиной чувств. Эти рассказы составляют сборник "Декамерон" Джованни Боккаччо. По сюжету, все эти истории рассказаны на протяжении десяти дней группой молодых рассказчиков. Они сбежали из города. Они спрятались. И теперь эти молодые люди находятся в окрестностях Флоренции, чтобы до них не добралась бубонная чума. В "Декамероне" практически нет диалогов, поэтому роман читается трудно. Очень часто описания растягиваются на несколько страниц, поэтому не странно, что в школе не хотелось читать это произведение Джованни Боккаччо. Сейчас вы по-настоящему сможете оценить ценность этого романа, его глубину, его смыслы и темы. Не теряйте ни минуты, приступайте к чтению.

3 Дж. Д. Сэлинджер "Над пропастью во ржи" Холден Колфилд – 16-летний парень, которого выгоняют из закрытой школы за неуспеваемость. С этого момента начинается его сложный, самостоятельный путь. И он начинается с недоверия к людям. Парень узнает, что такое алкоголь и проститутки. В романе много философии, любви, простых жизненных истин, которых не мешало бы вспомнить. Кстати, события в романе перекликаются с судьбой самого автора, поэтому можно сказать, что это частично автобиографический роман.

4 Камило Хосе Села "Семья Паскуаля Дуарте" Главный герой приговорен к смерти. В юности он был славным малым, но обстоятельства сделали из него жестокого человека. Бедность, нищета послевоенной Испании измотала людей. Они стали грубыми, угрюмыми, готовыми на все, чтобы выжить. Однако это не главная причина преступлений главного героя. Его родители позволили умереть его маленькому брату. Это событие стало ключевым в трансформации героя. Роман "Семья Паскуаля Дуарте" написан в эпистолярной форме.

5 Мигель де Сервантес Сааведра "Дон Кихот из Ламанчи" Гениальное, но очень сложное и большое произведение. Наверное, в школе его смогли прочесть только круглые отличники. Однако сейчас этот роман увлечет вас каждой своей строчкой. Путешествия Дон Кихота и его друга Санчо Пансы раскроются вам в полном объеме смыслов и содержания. Трогательный, честный, глубокий и философский роман. Одно из величайших произведений в истории литературы.

6 Лев Толстой "Война и мир" Сам размер этой книги уже отпугивал школьников, правда? Несколько томов гениального романа было тяжело одолеть даже самым старательным. "Война и мир" – роман о настоящей любви, об отваге, о жертвенности, вере и надежде. В школьные годы он мог показаться непреодолимым из-за сложного языка, длинных описаний, сложной психологии персонажей. Но сейчас вы гарантировано получите огромное удовольствие от прочтения.

7 Эмиль Золя "Карьера Ругонов" Этот роман стал первым в большом цикле "Ругон-Маккары". Автор написал историю о всех членах семьи Ругонов и Маккаров. Эмиль Золя вскрыл происхождение героев, проблему наследственности, вопрос нищеты и бедности во Франции XIX века. Подробное повествование, обширные описания и детализация делают этот роман сложным и одновременно гениальным. Одно из лучших произведений в натуралистическом жанре.

8 Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" Чистая сатира на французское общество XVI века. Автор беспощадно критикует церковь, политику, государство, главные человеческие пороки. Все это рассказано через историю жизни двух великанов: Гаргантюа и Пантагрюэля. Кажется, только будучи взрослым, сформировавшимся человеком можно по достоинству оценить этот глубокий, философский роман. В вас точно откликнутся идеи и мысли, заложенные автором.

9 Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества" Г. Г. Маркес стал основоположником жанра "магический реализм". И все началось именно с романа "Сто лет одиночества". В этом произведении соединилась реальность и фантазия. Это история о жизни в маленьком и отдаленном поселке Макондо. Сейчас вы с легкостью поймете все проблемы, с которыми сталкиваются герои.