ТОП-11 полезной литературы для феминисток про феминизм

1 "Быть женщиной: Откровения отъявленной феминистки" Автор: Кейтлин Моран Популярная английская журналистка и телеведущая написала свои "Откровения..." за 5 месяцев. Движимая идеей ответить на главный вопрос: каково это - быть женщиной в современном мире, автор создала манифест, который призывает расширить права и возможности представительниц женского пола. И судя по количеству проданных экземпляров книги, которая в рекордные строки заняла позицию "бестселлера Нью-Йорк Таймс", идеи Кейтлин оказались близки большому количеству женщин (и мужчин, кстати, тоже). Хотя сегодня женщины не подвергаются гонениям и не сжигаются на кострах, как это было в 1727 г., но дискриминация, бодишейминг, харассмент и другие побочные эффекты современного общества продолжают тенью ходить за ними. В книге "Быть женщиной..." Кейтлин Моран переплетает ответы на важные женские вопросы с рассказами историй из своей жизни. Текст написан легко и непринужденно, приправлен щепоткой юмора и самоиронии, не зря Кейтлин - обладательница многочисленных премий для писателей и журналистов, а также одна из самых влиятельных женщин Британии.

2 "Мы все должны быть феминистками" Автор: Чимаманда Нгози Адичи "Дискуссия о равенстве полов" базируется на материале одноименной лекции автора на видеоплатформе TED. Нигерийская писательница и романистка Нгози Адичи, на примере собственного опыта и понятий о сексуальности, объясняет явление феминизма в XXI в. Эссе размером всего в 64 страницы охватывает проблемы женщин от зарождения мира до современности, анализирует отношение к женскому полу в разных культурах и странах, рассказывает истории величайших женщин всех времен, которые не боялись отстаивать свои права и бороться, иногда до последнего вздоха. Автор акцентирует, что говорить о правах человека недостаточно, пока общество игнорирует нестабильное положение женщин в социальной системе. "Счастливая африканская феминистка", как называет себя Чимаманда Нгози в своей работе, рассказывает о противоречивом, иногда даже агрессивном, отношении окружающих к феминисткам. О том, как ее саму неоднократно отговаривали характеризовать себя подобным образом, дабы это не сказалось на ее карьере и будущей жизни. Но автор не только игнорирует такие просьбы, но и призывает каждого, независимо от пола, возраста и социального статуса, присоединиться к борьбе за права женщин.

3 "Дневник писательницы" Автор: Вирджиния Вульф "Мужчина открыто смотрит в лицо миру, будто созданному по его потребностям и вкусу. Женщина поглядывает на мир с украдкой, искоса, чуть ли не с подозрением. Носи они одно и то же платье, кто знает, быть может и взор был бы у них неразличим" - так писала одна из величайших женщин XX в., романистка, мировая легенда литературы и первый борец за права женщин - Вирджиния Вульф. Книга познакомит читателя с личными записями писательницы, которые она вела с 1915 г. и до самой своей смерти. "Дневник писательницы" рассказывает историю создания известных произведений Вирджинии Вульф, затрагивает ее детство, взросление, становление взглядов на мир и общество, которые позже найдут отображение в ее творчестве. Сборник включает в себя и письма, адресованные известному английскому писателю и критику Литтону Стрейчи, который был другом и единомышленником Вирджинии Вульф. Книга полна мыслей, чувств, метафор и глубокого смысла. Самые важные идеи, суждения, задумки, переживания были бережно собраны мужем писательницы Леонардом Вульфом и аккуратно укомплектованы в эту книгу, которая была издана после смерти Вирджинии.

4 "Голос" Автор: Кристина Далчер Если вы по достоинству оценили произведение Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", то дебютный роман американской писательницы Кристины Далчер тоже придется вам по душе. Антиутопия "Голос" рисует серые будни нового мира. Мира, в котором женщины лишены права голоса. В своем распоряжении женщина имеет 100 слов. Больше ей и не понадобится, ведь основная ее задача в новом мире - удовлетворять потребности мужчин, а не делиться свои мнением. Того, кто нарушит это незыблемое правило, ждет наказание в виде разряда тока. Главная героиня произведения - доктор наук Джин Маклеллан отказывается верить в происходящее: как такое могло случиться в некогда свободной стране? Но вскоре женщина понимает всю реальность ситуации и начинает отчаянно искать из нее выход. Ради себя, ради своих детей, ради будущих поколений. "Голос" - фантазия автора с пугающе реалистичной проекцией на современное общество. Это впечатляющая история о том, как все может измениться в один день, как легко прикрыть откровенное зло благими намерения, как найти в себе силы, чтобы никогда не сдаваться и бороться с социальными устоями патриархального общества.

5 "История женщин" Под ред. Полин Шмитт Пантель "От древних богинь до христианских святых" - первый том пятитомного сборника "История женщин на Западе", собрания работ 75 выдающися историков, которые досконально исследует роль женщины в разные эпохи развития социума. Первый том, под редакцией французского деятеля науки Полин Шмитт Пантель, раскрывает положение женщины в Древней Греции и Риме, а также в культурном европейском обществе в целом. Косвенно авторы затрагивают вопросы гендера, расы, равенства и различия полов, становление видов сексуальности (гетеросексуальности и гомосексуальности). Статьи на тему: "Женщина как объект познания", "Разделение полов в римском законодательстве", "Биологическое предназначение женщины" и др. помогают более отчетливо представить, какую роль отводили женщине в разные исторические периоды, как гендер влиял на социальную, экономическую и политическую сферы общества. Взаимодействие мужчины и женщины на протяжении времен, их представления о семье и роли друг друга в обществе, которые тщательно исследованы в сборнике, дают возможность проанализировать развитие и изменения (или их отсутствие) отношения социума к женщине и ее предназначению.

6 "Миф о красоте" Автор: Наоми Вульф В своем бестселлере американская писательница Наоми Вульф указывает на "больное место" современного общества - искусственное создание нелепых канонов красоты и жесткое требование им соответствать. Борясь за свободу, отстаивая свои права, достигая небывалых вершин в карьере, женщины, тем не менее, не могут обрести счастье, просто полюбив свое тело. Они принимают различные меры (порой, самые экстремальные): изводят себя голоданием, изнурительными тренировками в спортзале, ложатся под нож хирурга, чтобы только вписываться в чьи-то представления о красоте. Книга Наоми Вульф - помощь в борьбе с бодишеймингом, реальные отрезвляющие советы для простых женщин, которые хотят в себе "что-то исправить". Автор рассказывает истории появления популярных мифов о женской красоте (например, высокая стройная блондинка с длинными ногами и голубыми глазами), а также вспоминает самых известных красоток всех времен. Проводит тщательный анализ влияния общепринятых стандартов красоты на все сферы жизни женщины: от семейной жизни до реализации на рабочем месте. В конце монографии автор задает вопрос, который является ключевым в ее произведении: сможет ли общество создать будущее, в котором все будут жить счастливо, игнорируя искусственно созданные стандарты внешней привлекательности?

7 "Монологи вагины" Автор: Ив Энслер Откровенные беседы о части женского тела, которую раньше принято было называть просто "там", а разговоры и вопросы на эту тему считались постыдными и запретными. Произведение Ив Энслер впервые увидело свет в 1996 г. и сразу вызвало бурную реакцию у зрителей и критиков. Кто-то осуждал автора за чрезмерную откровенность, кто-то восторгался, считая, что общество давно созрело для того, чтобы сделать некогда запретную тему открытой. В любом случае, появление произведения американской феминистки и драматурга не прошло незамеченным. "Монологи вагины" представляют собой сборник из более 200 интервью, которые автор взяла у женщин, где просила описать их отношение к своей вагине. Пьеса написана в виде монологов этих женщин, которые без тени смущения рассказывают о том, что думают об интимной зоне своего тела. В предисловии к книге автор делится переживаниями, которые побудили ее сесть за написание пьесы. После разговора с несколькими дамами, Ив была так впечатлена их пренебрежительным отношением к главному женскому органу, что решила взяться за перо и немедленно исправить ситуацию: донести до женщин, что нет ничего постыдного в том, чтобы любить и восхищаться такой важной частью своего организма.

8 "Очень женские дела" Автор: Джек Паркер "Пора покончить с многовековым табу!" - призывает Джек Паркер. О чем это она? - спросите вы. О том, о чем не принято говорить открыто. О ежемесячных физиологических особенностях женщины. О менструации. В книге автор описывает свою реакцию на первые месячные, рассказывает, как относились к этому ее подруги, о чем говорили ей родители, упоминали ли об этом в школе. Джек Паркер откровенно удивляется тому, что в нашем прогрессивном обществе, где ратуют за равноправие полов, отстаивают проблемы меньшинства, осуждают насилие и дискриминацию... стыдливо опускают глаза, если речь заходит о таком, казалось бы, естественном процессе, как менструация. Автор упоминает нелепые жизненные ситуации, в которых пострадала только из-за боязни реакции на то, что у нее месячные. Как боялась сесть на колени своему парню, так как думала, что может его испачкать. Как на смену настроения окружающие насмешливо вопрошали: "У тебя что, "критические дни"? Почему ситуация, в которой ты совершенно не виноват, лишает тебя ежемесячно на несколько дней возможности полноценно жить и наслаждаться жизнью? Разве может быть отвратительным процесс, который предопределен для женщины самой природой?

9 "Вопросы феминологии" Сост. Хамид Реза Айатоллахи Данная книга - сборник статей иранских исследователей, направленная на изучение роли женщины в семье и обществе, феминизме и кризисе института брака. Статьи рассматривают женщину в разрезе мусульманского мира, с учетом традиций и религиозных представлений о семье, описанных в Коране. Все эссе сконцетрированы на различных гендерных вопросах и детально анализируют взаимоотношение мужчины и женщины между собой и их восприятие обществом. В частности, Н. Акаджани в своей работе указывает, что "мужчина и женщина - две равноценные личности, но при этом необходимо учитывать и существующие между ними различия - физические, психологические, духовные". Х. Болхари в статье "Женщина и искусство" разбирает женский писательский "почерк" и исследует, есть ли различия в финальном продукте писателя-женщины и писателя-мужчины. Несколько очерков раскрывают темы семейных взаимоотношений и конфликтов, рекомендуют приемы, которые помогут наладить взаимопонимание между супругами. Авторы полагают, что данные труды научат семейные пары по-другому смотреть на институт брака, повысят уровень эмоционального обмена, степень искренности в отношениях друг к другу, взаимную привязанность и взаимоуважение.

10 "Второй пол" Автор: Симона де Бовуар Книга французской писательницы, философа и феминистки Симоны де Бовуар была написана в 1949 г. и начинается с автобиографического эссе, в котором речь идет о том, почему автор в своей личности на первое место ставит женское начало и только потом все остальные аспекты своего естества. Книга издана в двух томах, каждый из которых состоит из нескольких частей и освещает разные вопросы гендерного взаимодействия мужчины и женщины. В своем трактате Симона исследует природу женской сексуальности, влияние на восприятие своего пола воспитания и отношения общества. "Второй пол" считается одним из основных философских трудов феминисткой тематики. Это революционное, психоаналитическое, экзистенциальное исследование женской сущности и роли женщины в обществе, которое до сих пор находит отклик в сердцах многих людей, спустя почти 70 лет после выхода в тираж. Де Бовуар анализирует, как женщины думают, чувствуют, страдают и описывает все это в своей работе. Книга была неоднозначно принята публикой, многие посчитали ее женоненавистнической и предположили, что автор не любит женщин и страдает от того, что сама к ним принадлежит. Но по сей день трактат Симоны де Бовуар считается Библией феминисткой литературы.