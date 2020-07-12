Оторвитесь от реальности: топ-10 книг, с которыми Вы забудете обо всем на свете

1 "Любовь к трем цукербринам", Виктор Пелевин Читатель знакомится с как всегда неожиданной пелевинской трактовкой нашей жизни. Где грань между мифом и креативом? Между реальностью и виртуальностью? Человек – это нечто цельное или часть чего-то? А вообще что такое наш мир: реклама или великое чудо? И откуда берутся мысли? Не правда ли интересно получить ответы на такие вопросы? А еще в романе обсуждаются такие темы: общение в социальных сетях, интернет-зависимость, вопросы Украины, толерантности и терроризма. Многогранный труд, одним словом!

2 "35 кило надежды", Анна Гавальда Небольшая по объему книга поведает нам сентиментальную, трогательную, эмоциональную историю тринадцатилетнего подростка. Можно ли обладать такой силой любви, чтобы сделать невозможное? Оказывается, можно. И вообще, какая разница сколько в тебе весу, главное — что надежда и вера в свои мечты может творить чудеса.

3 "Записки продавца", Николай Куценко Книга основана на реальных событиях, произошедших с самим автором. Куценко занимал руководящие посты в крупных корпорациях, занимающихся продажей нефти. Отдельные рассказы, объединенные одним сюжетом, повествуют о реальных историях, связанных в основном с продажами. Изначально автор задумывал данный труд как пособие для сотрудников в сфере продаж. Но из книги получилось художественное произведение, заинтересовавшее множество читателей. Поэтому имена главных героев изменены. Каждая история имеет своего героя со своим окружением и поведением в нестандартных ситуациях. Текст довольно эмоционален. Что неудивительно, поскольку автор пережил большинство историй "на своей шкуре". Книга интересна не только профессионалам, но и будет полезна тем людям, кто хочет посвятить свою жизнь бизнесу.

4 "Кот без прикрас", Терри Пратчетт Вы думаете, что первым словом во Вселенной было слово "Бог"? Ошибаетесь! Вначале было слово "Кот"! Откуда это известно? Конечно, от ученика бога всех котов Терри Пратчетта. Хотите прочесть евангелие от котов и узнать все об этой загадочной породе? Тогда эта книга для вас! Их любимые еда и питье? Какие законы на них воздействуют? Наконец, каково их внутреннее устройство?

5 "Старик и море", Эрнест Хемингуэй Маленькая книжечка подарила автору сразу две высшие литературные награды: Нобелевскую премию и Пулитцеровскую. Повесть расскажет о тяжелой и утомительной жизни старого рыбака. О его борьбе с рыбой-чудовищем. О том, что сильного человека можно уничтожить, но победить нельзя. Это очень глубокая, сентиментальная, жизненная вещь.

6 "99 франков", Фредерик Бербедер Автор работал в рекламном агентстве. Публикация романа заставила его уволиться. Но Бербедер не прогадал! Из простого сотрудника он превратился во всемирно известного писателя. Бывший рекламщик разоблачает рекламный бизнес, в котором есть место презрению и безумству, и где так бестолково человек растрачивает свой потенциал. Роман-провокация стал настоящим событием в литературном мире.

7 "10 негритят", Агата Кристи Кто из нас не помнит потрясающую экранизацию этого гениального романа от мастера детективного жанра? А кто не помнит – обязательно прочтите. Роман 1939 года из-за политкорректности издали вначале под названием "И никого не стало". Писательница считала его своим лучшим трудом. На сегодня это самый продаваемый и популярный детектив – более 100 миллионов экземпляров продаж. 10 людей, ничем не связанных между собой, попадают на остров, к которому можно добраться только по воде. Катер приходит раз в неделю. Гости оказываются заточенными в особняке, окруженном морем. В каждой гостевой комнате написана детская считалочка. Каждый день согласно этой считалочке кто-то из гостей погибает. Убийцей становится тот, кто казалось бы, должен стоять на страже закона. Что же происходит с самим убийцей и как все эти люди попали на богом забытый остров?

8 "1900. Легенда о пианисте", Алессандро Барикко 1900 – имя талантливого пианиста-самоучки. Так его назвал кочегар лайнера, на борту которого 1900-й появился на свет и был брошен, без документов и гражданства. Его нога ни разу не ступала на землю. Даже в морскую бурю он играл на пианино. Словно написанная Богом, его музыка – это монолог героя о своей жизни. Ноты – это слова, рожденные самим сердцем. Роман экранизирован.

9 "Похороните меня за плинтусом", Павел Санаев Автобиографический рассказ 1994 года, изданный в 1996 году, номинировался на Букеровскую премию. Восьмилетний Саша живет у бабушки и дедушки. Бабушка не доверяет внука матери. Ее дочь нашла себе нового мужа, поэтому она "беспутна". Любовью, которой любит бабушка внука, можно задушить. Она хочет, чтобы рядом с ней был не просто мальчишка, а живая, управляемая кукла, с которой можно поступать по своему усмотрению. "Неблагодарный" ребенок не принимает такой жертвенной "заботы". Ненависть, внушаемая мальчику к его маме, не приживается в его сознании. И Саша пытается выбраться из-под тиранического пресса. Повесть, написанная с тонким юмором, наделала много шума. Эту книгу очень любят читатели.