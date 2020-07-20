Киану Ривз стал автором комикса о бессмертном воине по имени Берсеркер

55-летний Киану Ривз стал соавтором комикса "BRZRKR" от издательства BOOM! Studios.
Вместе с другим писателем, Мэттом Киндтом, канадско-американский актер напишет о бессмертном герое, который выполняет самые сложные и опасные задания, порученные правительством США. Воин Берсеркер проклят тягой к насилию. Он пытается понять причину своего существования и непреодолимой агрессии.
Над рисунками работает итальянский художник Алессандро Витти.
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Отмечается, что серия комиксов "BRZRKR" состоит из 12 выпусков. Выход первого запланирован на 7 октября этого года.