"Абсурд и черный юмор": книги, которые завладеют вашим воображением

Авторы этих книг легко обходятся без спецэффектов из хоррора или триллера, ведь сама реальность повседневной жизни подсказывает им ходы, которые за напряжением могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы.
Так, абсурд и черный юмор, гротеск и серые будни контрастируют в этих историях с ярким стилем их описания.
Джордж и Видон Гроссмиты. Дневник Нищеты
Эта книга - не только полноценное художественное произведение, написанное в форме дневника, но и самый полный в английской классической литературе сборник каламбуров. По сути, это "учебник по игре слов". Отношения между родителями и детьми, попытки создать мещанский уют, колоритные бытовые описания - все это читатель найдет в книге. "Дневник" выделяют добротный юмор, тонкая ирония, а кое-где даже мощная сатира. Ивлин Во назвал повесть "самой смешной книгой в мире"; появился даже специальный термин - "путеризм". Авторы книги, братья Джордж и Уидон Гроссмиты, в свое время были блестящими комическими актерами, причем старший, Джордж, - еще и известным либреттистом (18 комических опере/), автором и исполнителем популярных сатирических песенок (почти 6001), а младший, Уидон, - талантливым карикатуристом. По мнению критиков, их повесть стала предшественницей произведений таких известных писателей-юмористов, как Джером Клапка Джером и Пелэм Грэнвил Вудхаус.
Лесь Подервянский. Фаскинейшен оф зе ивнинг
Из внимания на перепечатки "гаремных "произведений эпохи девяностых особого "криминала" в издании долгожданного полного сборника произведений Подервянского явно не наблюдается. И не только потому, что все они, включая малоизвестную комедию-экшн "Ваша Галя балувана", снискали заслуженную славу в самиздате 1970-80-х годов, а позже даже были изданы на аудиокассетах и дисках, хоть в новом сборнике есть первые произведения из серии "Больничка", а также работы в новом жанре - SMS-рассказы. Впрочем, "эротики" в сборнике немного, поскольку ее в те времена заменяло все, чего не было в официозе. Например, гремящая смесь абсурда и черного юмора, перенасыщенная суржиком и той самой "ненормативной лексикой", которая в свое время – вместе с одиозными произведениями Андруховича и Винничука – грозила высадить на демократический воздух зыбкие устои общественной морали. Хоть и без эротики, понятное дело, не обошлось. "Я сексу захотіла по дорозі, - звірялася тамтешня героїня-феміністка. - І в піхву файні кульчики запхала, / Але того мені було замало: / Я з’їхала з хайвею на леваду, / І там займалась сексом із стік-шифтом, / Бо всі чоловіки — то є тварюки, / Їм тільки факу хочеться од жінки, / А в мене є душа, і я люблю співати, / Ще вірші я пишу про Україну..." На самом же деле Подервянский всего лишь артистично играет с "народным" словом, благодаря чему ему удается донести до нашего настоящего незабываемый флер кондового соцреализма, где даже нецензурщина и суржик неожиданно оказываются самостоятельной ценностью.
Оксана Луцишин. Иван и Феба
Действие в этом романе разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской Независимости. После обучения во Львове и участия в Революции на граните Иван возвращается в родной Ужгород, где вступает в брак с поэтессой Марией, называющей себя Фебой. Но если Львов и Киев — города с бурной политической жизнью, то Ужгород в романе выделяется несколько гротескной атмосферой патриархального семейного уклада и раннего капитализма по-украински, а сама реальность повседневной жизни подсказывает ходы, которые за напряжением могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы. "Феба дивилася на цього чоловіка з жахом, а він винувато усміхався до неї лагідним щербатим оскалом. Не був ще старим, ні, щонайбільше міг мати десь сорок років. Отже, зуби йому повибивали. "Мужик, - шепеляво повторив прибулий, звертаючись до Івана, - будь другом, постав мне стопарик". Іван, якому трохи відлягло від серця, в пориві вдячності – не так до цього зека, як до самого життя, що вже вкотре милувало його, - зробив знак хлопцеві. Той підійшов до них. Іван замовив для незнайомця децу, сам же відразу заплатив за неї. Нехай буде. Нехай усім буде добре. А проте, випивши омріяну децу навстоячки, чоловік, не церемонячись, хоч його ніхто не запрошував, підсунув собі стілець і підсів за їхній столик".
Бел Кауфман. Вверх по ступенькам, которые ведут вниз
В целом эта книга очень необычна по форме и одновременно понятна каждому. Этот роман состоит из бумажек, якобы найденных в мусорной корзине, переписок на школьной доске, отрывков дневника, бессмысленных директив, отчетов, объявлений и планов уроков. Эта мешанина голосов творит забавную и трогательную историю о молодой неопытной учительнице-идеалистке, которая стремится изменить жизнь своих учеников. И об учениках, которым, как и их наставнице, надо еще выжить в бюрократическом хаосе и бессмысленной жесткости системы образования. Готова ли мисс Баррет бороться за каждого своего ученика? Как защитить подростков от наркотиков, расовых предубеждений, криминала? И найдется ли в этой истории место для любви? И если да, то для какой?
Мария Галина. Малая Глуша
Молодая практикантка Роза из первой части этого романа, обозначенного как "фантастическая сага времен застоя", не сразу догадывается, что ее коллега - сертифицированная ведьма. И что насмешливый поклонник - охотник на демонов, ликвидацией которых занимается таинственный отдел в приморском городе. Накануне Олимпиады чистят от бомжей и спекулянтов не только Москву, и не только от них: Одесса, угадывающаяся по сюжету, не меньше нуждается в "отделе очистки", поскольку сухогрузы с танкерами могут завезти (и завозят-таки) заморскую заразу. Среди которой, добавим, не только блохи с тараканами, но и существа из потустороннего мира: демоны, сукубы и прочая шваль, и уютная советская мелодрама в стиле "Служебного романа" оборачивается на современный триллер в духе "Потустороннего" и даже "Чужого". Во второй части романа мистика переходит в метафизику, парочка героев отправляется в Малую Глушу - некую советскую Лету - чтобы, попав в мир мертвых, вызволить оттуда своих возлюбленных: муж - жену, женщина - сына. Мрачная история о загробных краях, суть которой в том, что надо отпускать прошлое, чтобы жить сегодня, мечтая обычно о "светлом будущем".