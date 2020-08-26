"Абсурд и черный юмор": книги, которые завладеют вашим воображением

Интересная подборка из пяти книг, от которых будет невозможно оторваться.

Авторы этих книг легко обходятся без спецэффектов из хоррора или триллера, ведь сама реальность повседневной жизни подсказывает им ходы, которые за напряжением могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы.

Так, абсурд и черный юмор, гротеск и серые будни контрастируют в этих историях с ярким стилем их описания.

Джордж и Видон Гроссмиты. Дневник Нищеты

Эта книга - не только полноценное художественное произведение, написанное в форме дневника, но и самый полный в английской классической литературе сборник каламбуров. По сути, это "учебник по игре слов". Отношения между родителями и детьми, попытки создать мещанский уют, колоритные бытовые описания - все это читатель найдет в книге. "Дневник" выделяют добротный юмор, тонкая ирония, а кое-где даже мощная сатира. Ивлин Во назвал повесть "самой смешной книгой в мире"; появился даже специальный термин - "путеризм". Авторы книги, братья Джордж и Уидон Гроссмиты, в свое время были блестящими комическими актерами, причем старший, Джордж, - еще и известным либреттистом (18 комических опере/), автором и исполнителем популярных сатирических песенок (почти 6001), а младший, Уидон, - талантливым карикатуристом. По мнению критиков, их повесть стала предшественницей произведений таких известных писателей-юмористов, как Джером Клапка Джером и Пелэм Грэнвил Вудхаус.

Лесь Подервянский. Фаскинейшен оф зе ивнинг

Из внимания на перепечатки "гаремных "произведений эпохи девяностых особого "криминала" в издании долгожданного полного сборника произведений Подервянского явно не наблюдается. И не только потому, что все они, включая малоизвестную комедию-экшн "Ваша Галя балувана", снискали заслуженную славу в самиздате 1970-80-х годов, а позже даже были изданы на аудиокассетах и дисках, хоть в новом сборнике есть первые произведения из серии "Больничка", а также работы в новом жанре - SMS-рассказы. Впрочем, "эротики" в сборнике немного, поскольку ее в те времена заменяло все, чего не было в официозе. Например, гремящая смесь абсурда и черного юмора, перенасыщенная суржиком и той самой "ненормативной лексикой", которая в свое время – вместе с одиозными произведениями Андруховича и Винничука – грозила высадить на демократический воздух зыбкие устои общественной морали. Хоть и без эротики, понятное дело, не обошлось. "Я сексу захотіла по дорозі, - звірялася тамтешня героїня-феміністка. - І в піхву файні кульчики запхала, / Але того мені було замало: / Я з’їхала з хайвею на леваду, / І там займалась сексом із стік-шифтом, / Бо всі чоловіки — то є тварюки, / Їм тільки факу хочеться од жінки, / А в мене є душа, і я люблю співати, / Ще вірші я пишу про Україну..." На самом же деле Подервянский всего лишь артистично играет с "народным" словом, благодаря чему ему удается донести до нашего настоящего незабываемый флер кондового соцреализма, где даже нецензурщина и суржик неожиданно оказываются самостоятельной ценностью.

Оксана Луцишин. Иван и Феба

Действие в этом романе разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской Независимости. После обучения во Львове и участия в Революции на граните Иван возвращается в родной Ужгород, где вступает в брак с поэтессой Марией, называющей себя Фебой. Но если Львов и Киев — города с бурной политической жизнью, то Ужгород в романе выделяется несколько гротескной атмосферой патриархального семейного уклада и раннего капитализма по-украински, а сама реальность повседневной жизни подсказывает ходы, которые за напряжением могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы. "Феба дивилася на цього чоловіка з жахом, а він винувато усміхався до неї лагідним щербатим оскалом. Не був ще старим, ні, щонайбільше міг мати десь сорок років. Отже, зуби йому повибивали. "Мужик, - шепеляво повторив прибулий, звертаючись до Івана, - будь другом, постав мне стопарик". Іван, якому трохи відлягло від серця, в пориві вдячності – не так до цього зека, як до самого життя, що вже вкотре милувало його, - зробив знак хлопцеві. Той підійшов до них. Іван замовив для незнайомця децу, сам же відразу заплатив за неї. Нехай буде. Нехай усім буде добре. А проте, випивши омріяну децу навстоячки, чоловік, не церемонячись, хоч його ніхто не запрошував, підсунув собі стілець і підсів за їхній столик".

Бел Кауфман. Вверх по ступенькам, которые ведут вниз

В целом эта книга очень необычна по форме и одновременно понятна каждому. Этот роман состоит из бумажек, якобы найденных в мусорной корзине, переписок на школьной доске, отрывков дневника, бессмысленных директив, отчетов, объявлений и планов уроков. Эта мешанина голосов творит забавную и трогательную историю о молодой неопытной учительнице-идеалистке, которая стремится изменить жизнь своих учеников. И об учениках, которым, как и их наставнице, надо еще выжить в бюрократическом хаосе и бессмысленной жесткости системы образования. Готова ли мисс Баррет бороться за каждого своего ученика? Как защитить подростков от наркотиков, расовых предубеждений, криминала? И найдется ли в этой истории место для любви? И если да, то для какой?

Мария Галина. Малая Глуша

Молодая практикантка Роза из первой части этого романа, обозначенного как "фантастическая сага времен застоя", не сразу догадывается, что ее коллега - сертифицированная ведьма. И что насмешливый поклонник - охотник на демонов, ликвидацией которых занимается таинственный отдел в приморском городе. Накануне Олимпиады чистят от бомжей и спекулянтов не только Москву, и не только от них: Одесса, угадывающаяся по сюжету, не меньше нуждается в "отделе очистки", поскольку сухогрузы с танкерами могут завезти (и завозят-таки) заморскую заразу. Среди которой, добавим, не только блохи с тараканами, но и существа из потустороннего мира: демоны, сукубы и прочая шваль, и уютная советская мелодрама в стиле "Служебного романа" оборачивается на современный триллер в духе "Потустороннего" и даже "Чужого". Во второй части романа мистика переходит в метафизику, парочка героев отправляется в Малую Глушу - некую советскую Лету - чтобы, попав в мир мертвых, вызволить оттуда своих возлюбленных: муж - жену, женщина - сына. Мрачная история о загробных краях, суть которой в том, что надо отпускать прошлое, чтобы жить сегодня, мечтая обычно о "светлом будущем".