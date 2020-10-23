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100 лет назад родился детский писатель Джанни Родари: Google посвятил ему забавный дудл

100 лет назад родился детский писатель Джанни Родари: Google посвятил ему забавный дудл
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф
В честь столетия знаменитого итальянского сказочника Google использовал для дудла иллюстрацию его популярной сказки.

23 октября исполняется сто лет со дня рождения знаменитого автора сказочной повести о мальчике луковке по имени  Чиполлино. К этой дате Google посвятил итальянскому писателю дудл, использовав иллюстрацию «Сказки о Чипполино» 1951 года.

Полное имя писателя Джованни Франческо Родари, он родился 23 октября 1920 года в на севере Италии. После окончания школы Джанни учился в духовной семинарии, работал учителем младших классов. Затем отучился дв года на филологическом факультете Католического университета в Милане, попал на фронт.

В 1948 году будущий устроился репортером в газету «L’Unita», где ему доверили вести детскую рубрику. Написание для нее стихов, сказок и рассказов настолько увлекло Родари, что он по предложению друзей переезжает в Рим и возглавляет детский журнал «Пионер». Первой книгой Джанни стал сборник «Книжка веселых стихов», а чуть позже выходит его знаменитое произведение «Приключения Чиполлино». В 1953-м году его переводит на русский язык Самуил Маршак. В 1961 году в союзе выходит мультик по мотивам сказки.

Родари также автор известно сказки о мальчике с волшебным голосом «Джельсомино в стране лжецов», сборника «Стихи в небе и на земле», цикла «Сказки по телефону», сказок «Путешествия Голубой стрелы», «Торт на небе», циклов «Как путешествовал Джованнино по прозванию Бездельник», «Грамматика фантазии», «Жил был дважды барон Ламберто».

В 1970 году Родари стал первым и единственным пока итальянцем, удостоенным самой высокой международной программы в области детской литература премией Ганса Христиана Андерсена за писательскую деятельность.

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Сказка, Писатель, Дудл, Родари, Чиполлино, Джанни Родари.

Автор:

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