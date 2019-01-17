В YouTube теперь нельзя размещать опасные для психики ролики

Новости культуры: На популярном видеохостинге запретили размещать пранки, игры и челленджи, которые могут нанести нанести серьезный ущерб здоровью.

На популярном видеохостинге YouTube запретили размещать опасные для психики пранки, игры и челленджи. Об этом пишет Би-би-си.

Решение было принято в связи с тем, что "розыгрыши" и пранки перерастали в случаи с нанесением физических увечий, а то и летальным исходам.

"Наши правила запрещают контент, поощряющий опасное поведение, которое может нанести серьезный ущерб здоровью", - утверждают в YouTube.

Руководство видеохостинга обеспокоено "розыгрышами", в которых жертву перемещают в опасные для жизни условия, хотя на самом деле это не так. Часто после подобных пранков у "жертв" возникают психологические проблемы.

Стоит отметить, что компания уже установила временные рамки, в течении которых владельцы каналов должны привести свой контент в соответствие с новыми правилами - два месяца. Единственный минус в решении данной проблмы является, то что достаточно сложно определить, какой ролик будет нести психике, а какой нет.