ONUKA исполнила "Щедрик" в аэропорту (Видео)

Солистка группы Наталья Жижченко заиграла на композиции, а другие участники группы поддержали ее музыкальным сопровождением на бандуре и других инструментах. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице в Facebook.

"Начинаются торжества. Разные. Удивительные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хотя его слышно с каждого угла, он всегда меня радует", — отметила лидер коллектива Ната Жижченко.

Певица добавила, что несмотря на тяжелый и одновременно непревзойденный год, группа желает всем украинцам мира и спокойствия.

"Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю мою команду и музыкантов — вы неотразимы, добросовестные, талантливые и лучшие Люди! Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам! С любовью, ONUKA", - говорится в сообщении в видеоролике.