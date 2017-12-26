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Украинская певица Alyosha презентовала новый альбом
18:10 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Певица Alyosha представила новый альбом "Маленький секрет".

Над альбомом она работала в команде с продюсером Вадимом Лисицей  в течение двух лет. Пластинка "Маленький секрет" получила название благодаря одноименному синглу, который певица впервые исполнила в 2015 году на последнем месяце беременности. Таким образом Alyosha аллегорически сравнила плод своего вдохновения с рождением новой жизни.

В "Маленьком секрете" Alyosha объединила 18 треков, лейтмотивом которых является сила любви. Фанаты услышали пять новых, ранее неизданных песен, ремиксы, а также специальную версию песни "Калина", которую артистка представила на церемонии награждения "M1 Music Awards".

"Для меня важна каждая песня. Моя музыка всегда идет от сердца. Только при таком условии создаются настоящие песни, которые люди чувствуют и понимают", - прокомментировала звезда новую пластинку.

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Новости культуры, Alyosha, Альбом, Певица, Презентация, Премьера.
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