Jay-Z выпустил новый клип на песню "Family Feud": нестандартно извинился за измены (Видео)

Не так давно рэпер Jay-Z признался, что изменял своей жене Бейонсе. Альбом популярной певицы Бейонсе Lemonade, вышедший в 2016 году, был посвящен неверности ее мужа, рэпера и бизнесмена Jay-Z. Ответом на него стал трек Family Feud, вошедший в последнюю пластинку рэпера "4:44". В конце декабря Jay-Z выпустил клип на эту песню, режиссером которого выступила номинантка на "Оскар" Ава Дюверней ("13-я", "Сельма"). Долгое время видео было доступно исключительно подписчикам музыкального сервиса Tidal и только 5 января появилось в общем доступе на YouTube. Family Feud – это 7-минутный мини-фильм. В кадре появляются актрисы Розарио Доусон, Джессика Честейн, Рашида Джонс, Бри Ларсон и другие. Ближе к финалу Jay-Z произносит слова раскаяния в кабинке для исповедей в церкви.