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Олег Винник презентовал новую песню "Передчуття"

Олег Винник
22:11 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярный блондин Олег Винник подарил очаровательным фанаткам проницательный трек "Передчуття".

После скандала вокруг своей личной жизни Олег Винник решил немного взбодрить поклонниц. Сердцеед представил новый трек "Передчуття", тем самым поздравив их с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня.

Как признался Винник, песня была написана 13 лет назад. Однако только сейчас он решил подарить ее ценителям своего творчества.

"Працюючи над новими композиціями, випадково відкрив її в плейлисті і зрозумів: настав час жити їй самостійним життям. Позапланово зробив аранжування і сьогодні хочу подарувати свою працю вам разом із частинкою своєї душі", - подчеркнул певец.

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Новости культуры, Новая песня, Олег Винник, Передчуття, Премьера, Украинский певец.
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