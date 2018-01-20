https://telegraf.com.ua/files/2018/01/JF7F8ys4aEU-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3864732-oleg-vinnik-prezentoval-novuyu-pesnyu-peredchuttya.html
Олег Винник презентовал новую песню "Передчуття"
Новости культуры: Популярный блондин Олег Винник подарил очаровательным фанаткам проницательный трек "Передчуття".
После скандала вокруг своей личной жизни Олег Винник решил немного взбодрить поклонниц. Сердцеед представил новый трек "Передчуття", тем самым поздравив их с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня.
Как признался Винник, песня была написана 13 лет назад. Однако только сейчас он решил подарить ее ценителям своего творчества.
"Працюючи над новими композиціями, випадково відкрив її в плейлисті і зрозумів: настав час жити їй самостійним життям. Позапланово зробив аранжування і сьогодні хочу подарувати свою працю вам разом із частинкою своєї душі", - подчеркнул певец.
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