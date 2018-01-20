Олег Винник презентовал новую песню "Передчуття"

После скандала вокруг своей личной жизни Олег Винник решил немного взбодрить поклонниц. Сердцеед представил новый трек "Передчуття", тем самым поздравив их с праздником Святого Богоявления и Крещения Господня.

Как признался Винник, песня была написана 13 лет назад. Однако только сейчас он решил подарить ее ценителям своего творчества.

"Працюючи над новими композиціями, випадково відкрив її в плейлисті і зрозумів: настав час жити їй самостійним життям. Позапланово зробив аранжування і сьогодні хочу подарувати свою працю вам разом із частинкою своєї душі", - подчеркнул певец.