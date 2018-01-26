Символом церемонии Grammy станет белая роза в знак поддержки жертв сексуальных домогательств

Представители мира музыки намерены таким образом продемонстрировать свою поддержку актрисам кино и телевидения, объединившихся под хэштегом #Time'sUp в защиту женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации.

Эту инициативу ранее поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Кэрри Вашингтон и другие.

"Мы должны заявить, что если кто-нибудь чувствует дискриминации или не чувствует себя в безопасности на своем рабочем месте, то есть люди, которые предоставят им поддержку", – заявила в интервью Billboard вице-президент компании Roc Nation Мэг Харкинс.

По ее словам, эта инициатива уже получила широкую поддержку. Белая роза была выбрана в качестве "символа надежды, мира, сострадания и протеста". Церемония "Грэмми 2018" состоится 28 января.

Ранее на церемонии награждения "Золотой глобус" все звезды выбрали черный цвет в знак поддержки жертв сексуальных домогательств.

Цель кампании Time's Up – противостояние сексуальным домогательствам. Ее представители требуют справедливого наказания обидчиков, большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышение зарплат для них, а также лучшего освещения темы насилия в СМИ.