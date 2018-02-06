Певец LAUD представил свою конкурсную песню "Waiting" для Евровидения (Видео)

Национальный отбор на Евровидение 2018 стартует уже 10 февраля. Участник Нацотбора-2018 – украинский исполнитель LAUD – презентовал конкурсную композицию "Waiting", с которой будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018. Конкурсную композицию уже можно услышать на YouTube. LAUD – украинский певец (Влад Каращук), который прославился после участия в 6 сезоне шоу "Голос страны", где попал в финал. Музыкант уже успел выступить на разогреве у Джамалы, которая будет судьей Нацотбора. 19 июля 2017 года вышел первый видеоклип на песню "У цю ніч", а в декабре свет увидел второй сингл "Не залишай" и видеоклип к песне. В этом году певец решил пойти дальше и попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение 2018. Сейчас он активно работает над своей композицией "Waiting" для песенного шоу.