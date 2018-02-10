Евровидение 2018: результаты первого полуфинала и видео выступлений участников

В мае в Лиссабоне, благодаря победе Сальвадора Собрала, пройдет Евровидение-2018 — главный вокальный конкурс Европы, к которому с большой ответственностью готовятся страны-участницы. Украина в этом плане не исключение. Сегодня прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение от Украины - смотреть прямую трансляцию вы можете на телеканалах здесь.

Напомним, что ведущим Нацотбора на Евровидение-2018 выбрали Сергея Притулу.

Музыкальным продюсером шоу в этом году стал — Руслан Квинта.

А судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 зайняли такие известные музыканты, как: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 Украина онлайн выступили следующие участники:

CONSTANTINE

Сергей Бабкин

LAUD

KAZKA

The ВЙО

KOZAK SYSTEM

VILNA

Pur:Pur

The Erised

Вот какие балы получили участники от судей и зрителей:

Неожиданно для всех в тройку финалистов попала VILNA, которой судьи поставили низкий балл.

В тройку финалистов вошли такие участники:

LAUD

The Erised

VILNA

Видео выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 от Украины

Открывает Нацотбор на Евровидение 2018 с песней "Місто" Constantine, он же Константин Дмитриев, стал известен широкой публике после участия в шоу "Голос країни-6".

Под вторым номером выступает популярный музыкант Сергей Бабкин — участник дуэта 5'nizza, а также сольный вокалист и во второй раз тренер шоу "Голос країни".

Третьим на сцену Нацотбора на Евровидение-2018 поднялся LAUD, он же Влад Каращук, которого вся страна узнала после 6 сезона шоу "Голос страны". Артист исполнил песню Waiting.

Под четвертым номером на Нацотборе на Евровидение-2018 выступила группа KAZKA, которая стала настоящим прорывом на шоу Х-Фактор-8. Ребята презентовали песню "Дива".

Пятыми будкт выступать группа The ВЙО.

Шестыми на сцену поднялась группа Kozak System, которая с 2012 года сияет на небосклоне украинского шоу-бизнеса (они вышли из состава группы "Гайдамаки").

Vilna (Ирина Василенко) стала седьмой по жеребьевке. В рамках первого полуфинала Нацотбора онлайн она презентовала песню FOREST SONG.

Под восьмым номером на сцене Нацотбора появилась популярная харьковская группа Pur:Pur будет пробовать свои силы в Нацотборе уже во второй раз. Ребята исполнили песню "Fire".

The Erised — фавориты первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018, закрыли этот конкурсный день песней Heroes.

Напомним, что второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 состоится уже 17 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший, а финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Уже скоро страна узнает, кто представит Украину на Евровидении-2018.