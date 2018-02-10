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Евровидение 2018: результаты первого полуфинала и видео выступлений участников

Смотрите фото (13)
Евровидение 2018
23:35 Сб, 10 Февраль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сегодня состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018.

В мае в Лиссабоне, благодаря победе Сальвадора Собрала, пройдет Евровидение-2018 — главный вокальный конкурс Европы, к которому с большой ответственностью готовятся страны-участницы. Украина в этом плане не исключение. Сегодня прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение от Украины - смотреть прямую трансляцию вы можете на телеканалах здесь.

Напомним, что ведущим Нацотбора на Евровидение-2018 выбрали Сергея Притулу.

Музыкальным продюсером шоу в этом году стал — Руслан Квинта.

А судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 зайняли такие известные музыканты, как: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

В первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 Украина онлайн выступили следующие участники

  • CONSTANTINE 
  • Сергей Бабкин 
  • LAUD
  • KAZKA
  • The ВЙО 
  • KOZAK SYSTEM 
  • VILNA 
  • Pur:Pur 
  • The Erised 

Вот какие балы получили участники от судей и зрителей: 

Неожиданно для всех в тройку финалистов попала VILNA, которой судьи поставили низкий балл. 

В тройку финалистов вошли такие участники: 

  • LAUD
  • The Erised 
  • VILNA 

Видео выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 от Украины

Открывает Нацотбор на Евровидение 2018 с песней "Місто" Constantine, он же Константин Дмитриев, стал известен широкой публике после участия в шоу "Голос країни-6".

Под вторым номером выступает популярный музыкант Сергей Бабкин — участник дуэта 5'nizza, а также сольный вокалист и во второй раз тренер шоу "Голос країни".

Третьим на сцену Нацотбора на Евровидение-2018 поднялся LAUD, он же Влад Каращук, которого вся страна узнала после 6 сезона шоу "Голос страны". Артист исполнил песню Waiting.

Под четвертым номером на Нацотборе на Евровидение-2018 выступила группа KAZKA, которая стала настоящим прорывом на шоу Х-Фактор-8. Ребята презентовали песню "Дива".

Пятыми будкт выступать группа The ВЙО.

 

ЦИФРА 5 на 7766! Ну що, нарешті! День "Є" настав! Для нас це - день Нґа-Нґи, загалом чудовий, зимовий, дуже красивий день! Ми готові, зібрані, бадьорі, мандражу нема, нема... Нема) Друзі! Ось тут: youtu.be/W2mIx28Hu-Y ви зможете слідкувати за онлайн-трансляцією сьогоднішнього ефіру. Нагадуємо, початок о 19:00, наш вихід приблизно після 19:50. Дивимося, радіємо та уважно слідкуємо за тим, коли ведучі оголосять початок голосування. Це вібудеться після виступу всіх учасників. Саме тоді треба відправляти цифру 5 на номер 7766 за нас. УВАГА! Згідно правилам, зараховується ОДИН голос за артиста з одного номеру! Голоси зараховуються, якщо СМС надіслано в межах часу, оголошеному ведучими. Це важливо. Слідкуйте на нашими сторіз, ми будемо активно ділитися моментами з бекстеджу! Віримо у вас, віримо в себе, хвала Нґа-Нзі, всім богам, нашим батькам, близьким та друзям! Зустрінемося в ефірі! #theвйо #стб #евробачення #eurovision #эфир #eurovisionsongcontest #eurovisionukraine #стб #uaперший #музика #украина #україна #uamusic #ukrainianmusic #українськамузика #reggae #регги #украинскаямузыка #кувалдин #українськерадіо #митці #евровидение #евровидение2018 #евровидениеукраина #theвйо5

Публикация от The ВЙО (@the_vyo_official)

 

Шестыми на сцену поднялась группа Kozak System, которая с 2012 года сияет на небосклоне украинского шоу-бизнеса (они вышли из состава группы "Гайдамаки").

Vilna (Ирина Василенко) стала седьмой по жеребьевке. В рамках первого полуфинала Нацотбора онлайн она презентовала песню FOREST SONG.

Под восьмым номером на сцене Нацотбора появилась популярная харьковская группа Pur:Pur будет пробовать свои силы в Нацотборе уже во второй раз. Ребята исполнили песню "Fire".

The Erised — фавориты первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018, закрыли этот конкурсный день песней Heroes.

Напомним, что второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 состоится уже 17 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший, а финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Уже скоро страна узнает, кто представит Украину на Евровидении-2018.

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Новости культуры, Видео, Евровидение 2018, Конкурс, Трансляция, Украина, Участники.
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