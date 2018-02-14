Yurcash представили свою песню для Евровидения-2018

Известная украинская группа Yurcash, которая недавно участвовала в проекте "Х-фактор" в команде Андрея Данилко, выпустила новый трек для Национального отбора на Евровидение-2018. Песня музыкантов называется "Stop killing Love" ("Перестаньте убивать любовь"). "Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог... А Бог і є Любов... Люди! Не вбивайте Любов!!!", – так описали песню под видео музыкантов на YouTube. Yurcash выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2018, который состоится 10 февраля. Ранее музыкальный продюсер Руслан Квинта отметил, что Нацотбор-2018 отличается от предыдущих тем, что в составе полуфиналистов парней больше, чем девушек, а все песни, которые прозвучат в прямых эфирах — авторские.