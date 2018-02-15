Мария Яремчук анонсировала выход нового трека (Видео)

Мария Яремчук покорила сердца укаинцев новой песней. Запись трека "Назавжди", которую Мария опубликовала в Instagram вызвала ноастоящий фурор - поклонники хотели узнать, что же это такое, и где можна скачать эту песню.

Форевер. Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Фев 5, 2018 в 9:54 PST

Уже 15 февраля в эфире "Русского радио" Яремчук сообщила, что официальная премьера сингла "Назавжди" состоится 28 февраля на Большом весеннем концерте, в котором она традиционно принимает участие уже не первый год. Исполнительница обратилась к своим слушателям и пригласила их первыми услышать полную версию нового трека.

"Для меня большая честь впервые исполнить эту песню на Большом весеннем концерте. Всем нам нужно хотя бы чуть-чуть верить в сказку. Потому что "назавжди" - бывает!", – отметила Мария Яремчук.