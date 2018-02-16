Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше
Новости: Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе
Новости: Тренер сборной Украины по биатлону: Иногда сделаешь все, а оно обратно не вернется Тренер сборной Украины по биатлону о результатах на Олипиаде
Новости: Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала
X

Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала

Madame Monsieur
16:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Украинцы смогут оценить композицию участников Евровидения из Франции.

В этот раз украинцы смогут оценить композицию из Франции Уже в эту субботу, 17 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2018. Отметим, что онлайн второго полуфинала можно смотреть на телеканалах "СТБ" и "UA:ПЕРШИЙ". При этом стало известно, кого организаторы мероприятия пригласили в качестве звездного гостя – дуэт Madame Monsieur.

Евровидение 2018: Ingret Kostenko представила песню для конкурса

Отметим, что Madame Monsieur с песней "Mercy" стали победителями национальных отборов во Франции и будут представлять свою страну на Евровидении 2018, который пройдет в Лиссабоне, Португалия.

Евровидение 2018: группа "Yurcash" представила песню для Нацотбора (Видео)

Дуэт Madame Monsieur сотоит из двух артистов - Эмили Сатт и Жан-Карла Лукаса, которые впервые встретились еще в 2008 году. Однако творческий тандем образовался в 2013 году. Интересно, что в финале французского нацотбора Madame Monsieur заняли третье место по результатам оценок жюри. И все же благодаря голосованию зрителей пара обошла конкурентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Madame Monsieur, Второй полуфинал, Евровидение 2018, представители Франции на Евровидении 2018, Украинский отбор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Eminem и Ed Sheeran презентовали новый клип (Видео) Группа "Время и Стекло" впервые записала песню на украинском языке (Видео) Победитель "Х-фактор-2"презентовал новый клип (Видео)

Последние новости

Поставщики газа для населения могут быть оштрафованы за "лишние" платежы Албанские женщины, которые решили жить как мужчины (Фото) Образовательная реформа: количество часов родного языка определяет школа
Сегодня читают
01 АЕК - "Динамо": видео голов и обзор матча
02 Погода на выходные: снег и ночные морозы
03 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
04 Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
05 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
Новости сегодня
16:26 Олимпийская чемпионка лишила работы американского комментатора
16:24 Маленькие дети, удивившие родителей своими гениальными изобретениями (Фото)
16:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:03 Эксклюзивные фото бэкстейджа восьмого сезона "Голосу країни-8"
15:58 Промоутер Линареса: у Ломаченко есть три варианта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на выходные 17-18 февраля: снег, ночные морозы и оттепель Погода на выходные: снег и ночные морозы
Новости: МИД: Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки" Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
Новости: Стало известно, когда завершат строительство ж/д сообщения с Борисполем Гройсман обещает, что в Борисполь можно будет добраться за полчаса
Новости: Меган Маркл публично нарушила королевский протокол Меган Маркл публично нарушила королевский протокол
Добавить комментарий
0