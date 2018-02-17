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Новости: Евровидение 2018: результаты второго полуфинала и видео выступлений участников Нацотбора Евровидение 2018: результаты второго полуфинала и видео выступлений участников
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Евровидение 2018: результаты второго полуфинала и видео выступлений участников Нацотбора

Евровидение 2018
23:47 Сб, 17 Февраль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сегодня, 17 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2018.

По результатам этого полуфинала определились еще трое финалистов нацотбора. Как и прошлую субботу, за возможность представлять Украину на Евровидение боролись девять украинских исполнителей. Посмотреть полный выпуск отбора вы можете здесь.

Напомним, что ведущим Нацотбора на Евровидение-2018 выбрали Сергея Притулу. Музыкальным продюсером шоу в этом году стал — Руслан Квинта. А судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 зайняли такие известные музыканты, как: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

 Во втором полуфинале Нацотбора выступили следующие участники:

• INGRET

• MELOVIN

• JULINOZA

• TAYANNA

• KADNAY

• Yurcash

• Mountain Breeze

• ILLARIA

• DILEMMA

Вот какие балы получили участники от судей и зрителей:

 

В тройку финалистов вошли такие участники:

  •  MELOVIN
  • TAYANNA
  • KADNAY

Видео выступлений участников Нацотбора на Евровидение-2018 от Украины

Открывала второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2018 с песней "Save my planet" певица INGRET, которая стала известна широкой публике после участия в шоу "Голос країни".

Под вторым номером выступил популярный певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". В прошлом году певец уже пробовал свои силы в Нацотборе и даже дошел до финала, однако победителем так и не стал. Но он не опустил руки и решил снова побороться за первое место.

Третьим на сцену Нацотбора на Евровидение-2018 вышла молодая певица JULINOZA. Артистка исполнила песню "Hto ya".

Под четвертым номером выступила участница прошлогоднего Нацотбора TAYANNA. Она спела свою авторскую композицию под названием "Леля".

Пятыми выступила украинская indie, electro-pop-группа "KADNAY" с песней "Beat Of The Universe". Колектив состоит из фронтмена группы Димы Кадная и музыканта Фила Коляденко.

Шестыми на сцену поднялась группа "Yurcash", которая исполнила песню "Stop killing love".

Участники "Х-фактора" группа "Mountain Breeze" стала седьмой по жеребьевке. В рамках второго полуфинала Нацотбора она презентовала песню "I See You".

Под восьмым номером на сцене Нацотбора появилась участница прошлогоднего Нацотбора - исполнительница ILLARIA. Она исполнила двуязычную, англо-украинскую, песню "Сила".

Группа "DILEMMA" закрыла этот конкурсный день. Для выступления музыканты выбрали трек, клип к которому презентовали в ноябре 2017 года, под названием "На паті".

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение 2018 состоится 24 февраля. Уже скоро страна узнает, кто представит Украину на Евровидении 2018.

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