Экс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс на песню группы ROCK-H "Катерино" (Видео)

Сейчас в рамках своего сольного проекта диджей Julik начал воплощать задуманное в жизнь. Недавно он представляет официальный ремикс на зажигательную песню закарпатского группы ROCK-H "Катерино". "Эта песня понравилась мне больше всего, она запоминается, припев очень быстро ложится в голову, – рассказывает экс-клавишник группы DZIDZIO. – Решил не изобретать велосипед – и сделал "Катерину" в стиле хаус. Так, чтобы этот ремикс мог играть везде – и на радио, и в ночных клубах. Уже даже испытал его во время своих сетов в Украине, а в прошлый уикенд в Италии – слушателям зашло". В то же время в группе ROCK-H сотрудничеством довольны. "Я очень рад, что песня "Катерино", которая вышла в прошлом году, нашла свое продолжение в таком фирменном ремиксе, – говорит лидер группы Виктор Янцо. – Послушав его, мы сразу решили смонтировать еще и новое видео с материалов к клипа на эту песню. А еще мне было очень приятно благодаря этому сотрудничеству познакомиться и подружиться с Юликом. Музыка объединяет людей!".