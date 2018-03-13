Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины
Новости: Вице-премьер выступила против дискриминации сельских женщин Вице-премьер выступила против дискриминации сельских женщин
Новости: "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости: В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео) В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
X

Рок-группа "Антитіла" выпустила песню на польском языке (Видео)

Антитіла
21:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Украинская группа "Антитіла" выпустила свой первый трек на польском языке "Tańcz".

"Антитіла" решила завоевать любовь и популярность у наших западных соседей. Группа готовит материал на польском языке, и первым треком этого проекта стала песня "Tańcz".

Это вариант позапрошлогоднего хита "Танцюй", который записан на польском языке. Песня уже попала в ротацию одной из самых популярных польских радиостанций Radio TOK FM.

По словам лидера группы Тараса Тополи, эта композиция очень урбанистическая и изначально посвящалась Киеву, но позже коллектив решил от этой идеи отказаться.

"Изначально песня писалась о родном Киеве. Но потом мы поняли, что не нужно делать посвящение какому-то конкретному городу, так как это гимн любому мегаполису, как Киев, Варшава, Берлин, Токио", – рассказал Тарас.

Текст песни на польском языке был создан Тарасом Тополей совместно с известным польским журналистом Гжегожем Стехом (Grzegorz Stech). Запись песни происходила на варшавской студии Media Studio которая принадлежит Петру Ханцевичу (Piotr "Dziki" Chancewicz), одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров, который непосредственно был вовлечен в создание сингла. С польской стороны над треком работал Олесь Кальмук (Oles Kalmuk), а с украинской стороны к работе приложились Евгений Москаленко (JaMo) и Дмитрий "Dimitris" Ильяшенко.

Песня "Tańcz" является первым синнлом с будущего мини-альбома "Антитіл", который будет полностью на польском языке. Запись пластинки также происходит на студии Петра Ханцевича при его активном участии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Антитіла, Антитела "Tańcz", Группа "Антитіла", Новый клип группы Антитіла, Песня "Tańcz", Песня "Антитіла" на польском.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Delicate: Тейлор Свифт попалась на плагиате (Видео) Группа Cigarettes After Sex впервые выступит в Киеве Экс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс на песню группы ROCK-H "Катерино" (Видео)

Последние новости

Ученые доказали: курение - это причина развития психозов ДеРозан и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА Полезные советы по применению лимона в быту
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
03 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
22:49 Стали доступны снимки дизайна нового Mercedes A-Class
22:46 Грузия нуждается в поддержке США в сфере безопасности
22:45 Легкий детокс: как с помощью соков очистить организм
22:42 Маккейн выразил пожелания будущему директору ЦРУ
22:36 Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека
Добавить комментарий
0