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Группа O.Torvald установила новый национальный рекорд

O.Torvald
07:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года. Именно в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.

"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.

По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.

"Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому", — рассказал Женя Галич.

Известно, что для съемок клипа было использовано 121 светодиод, которые создали невероятную атмосферу. Именно из них сформировалось специфическое освещение для видео.

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Новости культуры, O.TORVALD, Видео, Клип, Ліхтарі, национальный рекорд, Рекорд.
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