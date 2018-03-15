https://telegraf.com.ua/files/2018/03/74_main1-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3957315-oleg-vinnik-udostoen-ocherednogo-prestizhnogo-zvaniya.html
Олег Винник удостоен очередного престижного звания
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Новости культуры: Ежедневно Олег Винник доказывает миллионам своих поклонников, что не зря его называют феноменом украинской эстрады.
На этот раз артиста наградили престижным орденом "M1 Music Awards. 4 сезона". К многочисленным заслугам Самого красивого мужчины Украины Олега Винника добавилась еще одна.
Исполнитель стал обладателем звания "Певец зимы" по версии первого музыкального телеканала Украины. В 2018-м М1 вышел за рамки награждений один раз в год и решил отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами.
В своей номинации Винник обошел Monatik и Макса Барских. Также звание "Певица зимы" получила Ольга Полякова, которая также владеет титулом Самая красивая женщина Украины по версии журнала VIVA!
Для Олега Винника это уже вторая награда в нынешнем году, а ведь он только начался.
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