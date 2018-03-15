Олег Винник удостоен очередного престижного звания

На этот раз артиста наградили престижным орденом "M1 Music Awards. 4 сезона". К многочисленным заслугам Самого красивого мужчины Украины Олега Винника добавилась еще одна.

Исполнитель стал обладателем звания "Певец зимы" по версии первого музыкального телеканала Украины. В 2018-м М1 вышел за рамки награждений один раз в год и решил отмечать лучших артистов каждого сезона уникальными орденами.

В своей номинации Винник обошел Monatik и Макса Барских. Также звание "Певица зимы" получила Ольга Полякова, которая также владеет титулом Самая красивая женщина Украины по версии журнала VIVA!

Для Олега Винника это уже вторая награда в нынешнем году, а ведь он только начался.