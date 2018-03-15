НЕАНГЕЛЫ презентовали новую песню SlavaVictoria (Видео)

НЕАНГЕЛЫ порадовали поклонников новой праздничной композицией. Заглавная песня всеукраинского тура группы с одноименным названием SlavaVictoria стала для поклонников самой долгожданной премьерой наступившего года. Позитивный весенний трек коллектив презентовал вместе с красочным видео в стиле live с недавнего концерта в киевском НДИ "Украина". В новом клипе можно сполна ощутить океан эмоций и взаимной любви, в котором в тот вечер утопала публика, которая, к слову, и стала одним из главных героев видео. Виктория: "На протяжении 12 лет мы делимся своей творческой энергией с каждым слушателем, получая в ответ большую любовь".