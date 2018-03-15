Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы

В Facebook легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки и представление харьковского оркестра Prime Orchestra. Кавер-версии хитов Depeche Mode в исполнении украинцев были отобраны для участия в акции.

Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode. На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте. Напомним, в июле легендарная группа дала концерт в Киеве.