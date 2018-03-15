https://telegraf.com.ua/files/2018/03/timthumb-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3958304-depeche-mode-predstavili-treki-ukrainskoy-kaver-gruppyi.html
Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы
17:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.
В Facebook легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки и представление харьковского оркестра Prime Orchestra. Кавер-версии хитов Depeche Mode в исполнении украинцев были отобраны для участия в акции.
Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode. На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте. Напомним, в июле легендарная группа дала концерт в Киеве.
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