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Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы

Depeche Mode
17:54 Сегодня Телеграф
unian.net/
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.

В Facebook легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки и представление харьковского оркестра Prime Orchestra. Кавер-версии хитов Depeche Mode в исполнении украинцев были отобраны для участия в акции.

Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode. На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте. Напомним, в июле легендарная группа дала концерт в Киеве.

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Все по теме:

Новости культуры, Depeche Mode, Facebook, Группа, Кавер-группа, Музыка, Музыканты, Треки.
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