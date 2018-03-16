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На пенсию Элтона Джона проводят записью двойного альбома его хитов

Элтон Джон
11:51 Сегодня Телеграф
www.unian.net

Новости культуры: В работе примут участие Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит.

Звезды мировой поп-музыки решили сделать оригинальный подарок Элтону Джону после завершения его карьеры.

Двойной альбом кавер-версий хитов Элтона Джона и автора текстов к его песням Берни Топина запишут самые популярные группы и исполнители.

В работе примут участие Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит.

"Это всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", - заявил по этому поводу Элтон Джон. Диски Revamp и Restoration будут выпущены 6 апреля.

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Новости культуры, Альбом, Двойной альбом, Пенсия, Хиты, Элтон Джон.
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