Ivan Navi выпустил новый откровенный клип с моделями (Видео)

Сразу 12 девушек снялись в откровенном ролике украинского вокалиста. На их теле появлялся текст трека. При этом буквы обычно освещали на пикантных частях тела. Модели игриво двигались в такт песни, что придало сексуальности видео. Поэтому авторы поставили возрастное ограничение на просмотр клипа. Главной героиней видео стала участница популярного проекта "топ-модель по-украински" Елена Феофанова. Именно она стала победителем в танцевальном батле, который состоялся в финале шоу. Вероятно, артист выбрал Елену Феофанова за ее особую харизму и невероятный проницательный взгляд.