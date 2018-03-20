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Украинская певица проникновенно спела хит Квитки Цисык (Видео)

Квитка Цисык
16:40 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Оксана Муха перепела гениальную песню "Тече річка невеличка". Именно эта песня стала популярной во всем мире благодаря Квитке Цисык.

Популярная украинская певица Оксана Муха чувственно перепела композицию "Тече річка невеличка" из репертуара культовой исполнительницы Квитки Цисык.

Именно с этой песней Оксана Муха семь лет назад победила в Первом международном фестивале-конкурсе им. Квитки Цисык.

По словам Оксаны, "Тече річка невеличка" - одна из самых любимых ее песен в репертуаре певицы-легенды, которой, кстати, 4 апреля этого исполнилось бы 65 лет.

Квитка Цисык родилась в 1953 году в США в семье Иванны и Владимира Цисык - послевоенных эмигрантов из Украины. Если говорить о тех, кто когда-либо популяризировал украинскую песню, то имя этой американской певицы-сопрано приходит на ум сразу. Именно Квитка Цисык открыла украинские народные песни для всего мира.

Грандиозную популярность Квитке Цисык принесли два альбома с украинскими песнями - "Songs of Ukraine" и "Two Colors". Они до сих пор остаются гениальным творениев в украинской культуре.

В 1978 году она получила Оскар и Золотой глобус за песни в фильме "Ты озаряешь мою жизнь" Джозефа Брукса.

В 1983 году с матерью Квитка посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов на исторической родине. Но ее мечты так и не осуществились.

В отличие от многих также достойных исполнителей, Квитка Цисык стала популярной в Украине - ее именем называют улицы, про нее даже есть фильмы. А ее песни слушают до сих пор.

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Новости культуры, Видео, Квитка Цисык, Оксана Муха, Песня, Тече річка невеличка.
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