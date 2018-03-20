Украинская певица проникновенно спела хит Квитки Цисык (Видео)

Популярная украинская певица Оксана Муха чувственно перепела композицию "Тече річка невеличка" из репертуара культовой исполнительницы Квитки Цисык.

Именно с этой песней Оксана Муха семь лет назад победила в Первом международном фестивале-конкурсе им. Квитки Цисык.

По словам Оксаны, "Тече річка невеличка" - одна из самых любимых ее песен в репертуаре певицы-легенды, которой, кстати, 4 апреля этого исполнилось бы 65 лет.

Квитка Цисык родилась в 1953 году в США в семье Иванны и Владимира Цисык - послевоенных эмигрантов из Украины. Если говорить о тех, кто когда-либо популяризировал украинскую песню, то имя этой американской певицы-сопрано приходит на ум сразу. Именно Квитка Цисык открыла украинские народные песни для всего мира.

Грандиозную популярность Квитке Цисык принесли два альбома с украинскими песнями - "Songs of Ukraine" и "Two Colors". Они до сих пор остаются гениальным творениев в украинской культуре.

В 1978 году она получила Оскар и Золотой глобус за песни в фильме "Ты озаряешь мою жизнь" Джозефа Брукса.

В 1983 году с матерью Квитка посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов на исторической родине. Но ее мечты так и не осуществились.

В отличие от многих также достойных исполнителей, Квитка Цисык стала популярной в Украине - ее именем называют улицы, про нее даже есть фильмы. А ее песни слушают до сих пор.