Артем Пивоваров порадовал поклонников новым клипом (Видео)

Режиссерами работы выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак, работавшие ранее над клипами Тамерлана и Алены, Оли Поляковой, Басты, группы "Фабрика2 и других исполнителей. Главную роль в клипе исполнила модель Юлия Коханова. Действия в клипе происходят то на сцене театра, то в коридорах отеля, то в ночном клубе, то в гостиничном номере. Сюжетная линия при этом отсутствует. Артист просто исполняет песню, а девушка, появляясь в кадре, просто позирует. При этом пространство вокруг героев периодически преломляется, как в комнате кривых зеркал.