MOZAЇKA: ONUKA вскоре выпустит новый альбом

MOZAÏKA - второй, после ONUKA, полноформатный альбом группы. Над его созданием больше двух лет работали лидер группы Ната Жижченко и санудпродюсер Евгений Филатов.

"MOZAÏKA наконец-то сложилась, но ещё рано говорить о результате. Для нас главное реакция публики, посмотрим, как они отреагируют 22 марта, а затем и на концертах. В лонгплей вошло десять треков, у каждого из которых своё настроение, предыстория и место не только в творчестве ONUKA, а и в моей жизни", - рассказывает Ната.

Одним из синглов альбома станет песня-признание в любви Наты Жижченко ее любимому мужчине Евгению Филатову - "Хто".

"Я думаю, Жене приятно, что я посвятила ему такую фановую композицию. Это не какая-то лирическая баллада о неразделенной любви, непринятии или непонимании. В ней есть немного жаргонные слова, как например, "вскриюся", но это именно то, что произошло со мной, когда мы встретились. Мне кажется, это очень честно", - говорит о песне "Хто" Ната Жижченко.

Одна из песен нового альбома затронет тему одиночества среди публичных людей.

"Одиночество публичных людей – тема, о которой не принято говорить вслух, - комментирует Ната. - Известные люди – музыканты, артисты – должны служить примером для других. Им нельзя казаться слабыми, уязвимыми. Но эта проблема существует".

Также в состав альбома войдет инструментальный трек о Чернобыле "ARKA", который станет четвертым треком, после 1986, Vidlik и Mainland, посвященным этой проблеме.