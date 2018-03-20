Популярная группа Detach даст концерт во Львове

На днях рокеры Detach сыграли вместе с симфоническим оркестром зажигательный концерт в Киеве. Музыканты собирались сделать длинную паузу в выступлениях, но неожиданно передумали.

К радости поклонников Detach объявили: "Эксклюзивный концерт группы уже 20 мая во Львове! Мега-драйвовая и лучшее шоу ждет вас!" Именно так и будет – не сомневаются все, кто уже бывал на концертах группы.

Музыка Detach – это крик души, подрыв сознания, революция и борьба. Первый англоязычный лонгплей "I AM" поклонники группы разобрали на хиты. Все премьеры синглов и релизы новых видео Detach всегда становятся событием среди ценителей качественной тяжелой музыки.

За плечами у группы выступления на крупнейших музыкальных фестивалях Украины. Они делили сцену с такими всемирно группами как Linkin Park, The Cure, Everlast, Clawfinger, Evanescense, Skillet.