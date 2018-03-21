Украинская NOVA OPERA станет хедлайнером фестиваля в Нидерландах

"Во время фестиваля современная украинская опера (режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко) прозвучит сразу на двух наиболее репрезентативных и современных концертных площадках Роттердама - в новом зале театра Nieuwe Luxor Theater (торжественное открытие фестиваля 18 мая) и в большом урбанистическом зале Rotterdamse Schouwburg Grote Zaal (перформансы 19 и 20 мая)", - говорится в сообщении.

Тема нынешнего Роттердамского оперного фестиваля - героизм во всех его проявлениях: от бетховенской Элеоноры и шпионки Маты Хари до библейской фигуры Иова, театрализованной украинскими артистами. Среди более чем ста событий фестиваля – ремиксы на классические постановки, премьеры современных опер нидерландских, швейцарских и американских композиторов, камерные и хоровые концерты, мультимедийные перформансы на тему Генриха Шютца и многое другое. Впрочем среди всей программы лишь перформанс украинских артистов отмечен тегом Higlight (то есть хедлайнер).

Кроме того, в рамках двух концертов специального формата Rooftop concert артисты Новой Оперы представят фестивальной публике камерные программы из произведений украинских и европейских композиторов.

Параллельно с насыщенным концертным графиком украинские художники поделятся своим опытом создания современной оперной антрепризы в панельной дискуссии платформы OPERA EUROPA, посвященной сотрудничеству независимых оперных компаний с крупными национальными оперными институтами. Украинскому зрителю оперу-реквием IYOV представят 6 апреля в Национальной опере Украины.