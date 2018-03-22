ONUKA выложила в сеть новый студийный альбом MOZAЇKA

ONUKA представила новый альбом под названием MOZAЇKA. Новая пластинка уже доступна для прослушивания и скачивания в сети. В альбом вошли 10 котмпозиций.

"MOZAЇKA – это история про череду удивительных совпадений, обстоятельств и символов. Все сложилось", - говорит солистка коллектива Ната Жижченко. В Треке STRUM Ната посвятила своей бабушке: "Моей бабушке уже 86 лет, в этом году исполнится 87. Она уже часто попадает в больницу или плохо себя чувствует.

Но бабушка полностью трезвый человек в плане ума. Глядя на нее, я вижу, как затухает тело, но какими сильными остаются характер, дух и мысли". Композиция ХТО посвящена мужу Жижченко - фронтмену группы The Maneken Евгению Филатову. GUNS DON'T SHOOT - о войне, "которая заполняет собой все вокруг".