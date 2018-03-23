Украинская скрипачка виртуозно исполнила популярные хиты в прямом эфире (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/8bdf2f96dc8dc2802547a6367c047484.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/8bdf2f96dc8dc2802547a6367c047484-567x309.jpg 2018-03-23T20:45:50+02:00 Культура, Музыка Ассия Ахат в прямом эфире радио "Люкс ФМ" сыграла хит NK Насти Каменских "Это моя ночь", Олега Винника "Нино" и Luis Fonsi Despacito. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3973371-ukrainskaya-skripachka-virtuozno-ispolnila-populyarnyie-hityi-v-pryamom-efire-video.html

Украинская скрипачка виртуозно исполнила популярные хиты в прямом эфире (Видео) Ассия Ахат в прямом эфире радио "Люкс ФМ" сыграла хит NK Насти Каменских "Это моя ночь", Олега Винника "Нино" и Luis Fonsi Despacito.

Фото: из открытых источников https://lux.fm/ru/asiya-ahat-virtuozno-sygrala-hity-kamenskih-vinnika-i-despacito_n67103