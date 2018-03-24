Кристина Агилера призналась, кому посвятила песню "Infatuation" (Видео)

37-летняя Кристина Агилера, которая стала гостьей американского шоу RuPaul's Drag Race's, сделала очень откровенное признание. Когда певицу спросили, кому была посвящена песня "Infatuation", вышедшая в 2002 году, она рассказала, что главной темой композиции стали ее отношения с латиноамериканским возлюбленным, который... был геем. Звезда призналась, что истина выяснилась , конечно же, не сразу, но это стало для нее настоящим шоком. "Это было душераздирающе",- вспоминает свою реакцию Кристина. Агилера также рассказала, что композицию "F. U. S. S" (в этой аббревиатуре скрывается далеко не самое цензурное название) из своего альбома "Back to Basics", вышедшем в 2006 году, она посвятила Скотту Сторчу. Именно он был продюсером ее диска Stripped 2002 года. Несмотря на то что, по словам певицы, вместе они написали много песен, их отношения сложились не лучшим образом. Тем не менее альбом вышел и Агилера смогла и без него продолжить свою карьеру. По словам звезды, которая после некоторого перерыва с триумфом вернулась на сцену в конце прошлого года, в мире шоу-бизнеса даже в самых сложных обстоятельствах важно идти вперед с гордо поднятой головой. "Просто продолжайте жить. Я очень вдохновляюсь тем, что вижу сегодня. Я уверена, что у каждого из нас есть моменты или места, о которых больно вспоминать. Я думаю, это очень важно. Это — часть моей музыки и часть меня самой",— рассказала певица. Кристина Агилера добавила, что очень важно помнить все хорошее, что вас окружает. "Как только вы достигнете определенного уровня успеха, вы увидите, как люди вокруг вас начнут меняться. И вы тоже изменитесь, или станете закрытыми и странными. Но до тех пор, пока вы будете помнить, какой вы человек, и будете замечать все хорошее вокруг вас, ничто не сможет вас остановить",- сказала певица.