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Украинская скрипачка проводит в Берлине благотворительные концерты

Украинская скрипачка проводит в Берлине благотворительные концерты
05:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости культуры: Бондас собирает деньги для летнего лагеря для детей прифронтовой зоны Донбасса.

Украинская скрипачка Марина Бондас, живущая и работающая в Берлине, провела в немецкой столице серию концертов по сбору средств для своего проекта Music Rettet (Музыка спасает).

«Мы собираем деньги, которые нужны для проекта, летом будет очередной летний лагерь для детей прифронтовой зоны Донбасса», - рассказала Бондас.

В ходе концерта она рассказывает о том, что переживают люди на Донбассе, особенно дети, то, что видела своими глазами.

В этом году уже в третий раз, начиная с 2016 года, на 2 недели в Германию летом сможет приехать группа детей из прифронтовой зоны. Бондас и ее единомышленники привозят детей из Авдеевки и Славянска. В летнем лагере с ними активно занимаются местные волонтеры - музыкой, рисованием и другими видами искусства, которые, как считают организаторы акции, являются хорошим средством реабилитации. Также маленькие украинцы посещают музеи и знакомятся с историей и культурой Берлина и Потсдама.

Music Rettet является частью большого проекта Heart for Ukraine.

Примечательно, что вместе с украинской активисткой произведения мировой музыкальной классики и украинские на рояле исполнил известный российский пианист и композитор Геннадий Ципин. Он недавно покинул Россию и переехал в Гамбург.

Украинской активистке помогают многие друзья-музыканты.

Марина Бондас, первая скрипка симфоническом оркестре Берлинского радио, нередко бывает на передовой АТО со свои инструментом и поднимает дух бойцам и местным жителям. В феврале этого года она посетила Авдеевку и Марьинку. Год назад скрипачка сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки.

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Новости культуры, Берлин, Благотворительные концерты, Украинская скрипачка.
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