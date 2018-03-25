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Умерла первая победительница конкурса Евровидение

Роза Мина-Шерер
08:30 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В возрасте 94 года умерла швейцарская исполнительница Лиз Ассиа, которая выиграла первый конкурс Евровидение в 1956 году с песней Refrain (Припев).

Настоящее имя певицы - Роза Мина-Шерер. Родилась она в 1924 году в Руперсвиле, на севере Швейцарии, начинала свою карьеру в качестве танцовщицы, но вскоре стала петь. Самым большим хитом певицы стала композиция 1950 года "O Mein Papa".

За время своей долгой и успешной карьеры она выступала перед известными персонами, принимала участие во многих благотворительных мероприятиях по всему миру.

Лиса Ассиа также снялась в некоторых ролях как актриса, но в основном ее вспоминают как победительницу самого первого конкурса песни Евровидение, который состоялся в Лугано в родной Швейцарии в 1956 году. Она исполнила две песни: Refrain и Das alte Karussell и Refrain - которая стала победной.

Лиз Ассиа еще дважды принимала участие в этом конкурсе, но повторить успех не смогла. Последнее время Ассиа проживала в Каннах (Франция).

Напомним, "Евровидение-2018" пройдет в столице Португалии. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале "Евровидения-2018". По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.

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