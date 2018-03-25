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Новости: Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов
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Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов

Смотрите фото (3)
The Beatles
16:50 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Более 350 ранее неизвестных фотографий The Beatles продали на британском аукционе Omega за 253,2 тысячи фунтов.

На фото изображены первые гастроли культовой группы в Балтиморе и Вашингтоне в 1964 году. Снимал их 18-летний фотограф Майк Митчелл. Тогда у него не было вспышки, и он фотографировал The Beatles при естественном освещении.

В архив Митчелла входили 413 негативов, которые долгое время хранились в подвале. В 2011 году 46 из этих снимков были реставрированы, оцифрованы и проданы с аукциона Christie's за 362 тысячи долларов.

Также на аукционе продали за 43,2 тысячи фунтов черный Mercedes AMG, который Джордж Харрисон купил в 1984 году. Автомобиль появлялся в клипе на песню Real Love.

Напомним, недавно ударника группы The Beatles Ринго Старра наградили рыцарским званием. Церемония посвящения состоялась 20 марта 2018 в Букингемском дворце.

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Новости культуры, 250 тысяч фунтов, The Beatles, Аукцион, Гастроли, Продаж, Фото.
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