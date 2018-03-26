Кортни Лав снялась в жутком клипе Мэрилина Мэнсона (Видео)

Трек Tattooed In Reverse, на который был снят новый клип, вошел в последний альбом артиста Heaven Upside Down. В ролике видно, как Кортни Лав везет Мэнсона в инвалидной коляске по мрачным больничным коридорам. За несколько дней до релиза певец опубликовал в своем твиттере тизер клипа с подписью "Кто разрешил Кортни Лав быть моей медсестрой? О, черт... я сам". Ролик получился вполне в стиле Мэнсона, поэтому в самом начале появляются титры с просьбой убрать детей от экранов. По сюжету врачи всячески издеваются над несчастной пациенткой, которая потом танцует в окружении безликой толпы. Режиссером клипа выступил Билл Юкич, роль пациентки досталась Гло Тейлор.