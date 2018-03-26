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Солистка "ВИА Гра" подтвердила свой уход из группы

Миша Романова
10:02 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Миша Романова рассказала, что оставляет группу ради любви.

Миша Романова подтвердила, что покидает группу "ВИА Гра". О своем решении Миша сообщила на странице в Instagram. После пяти лет работы в поп-группе и записи семи синглов солистка решила покинуть коллектив. По словам Романовой, она оставляет группу ради любви.

"Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине...Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", – написала артистка.

В группе "ВИА Гра" Романова появилась в 2013 году после того, как победила в популярном украинском шоу "Хочу в ВИА Гру".

Уже через год, в 2014 году, интернет заполонили слухи о уходе Миши Романовой. Тогда поговаривали о том, что отношения у новой солистки не сложились с ее коллегами – Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

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Новости культуры, Instagram, Виа Гра, Группа, Миша Романова, Уход из группы.
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