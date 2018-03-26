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Оля Полякова анонсировала новое шоу

Оля Полякова
22:44 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: Известная украинская певица, судья "Лиги смеха" опубликовала в своем Instagram фото, в котором сообщила о старте нового сольного шоу "Королева ночи".

"Новое шоу "Королева ночи" . Еще больше хитов, невероятных постановок и хорошего настроения! Запоминайте, 26.10, Дворец спорта, 19.00!", - написала под фото певица.

Также, стоит отметить, что Оля Полякова первая в украинском шоу-бизнесе монетизирует собственное имя и образ. Отныне, Оля Полякова - бренд.

Оля подписала контракт с компанией ART NATION, которая занимается управлением брендами. Теперь певица будет зарабатывать не только на собственном голосе и концертах, но также на имени и образе.

"Отличная новость для меня! Теперь я смогу пробраться в ваши дома и квартиры не только через телевизор и радио, но и через самые разные товары широкого потребления. А это и одежда, и продукты питания, и игрушки! Разве это не прекрасно, когда артист, чтобы заработать на свой кусочек хлеба с маслицем, не обязательно должен бросать семью и ехать через всю Украину на концерт. Кстати, масло Оли Поляковой тоже надо выпускать. По моему рецепту!" - прокомментировала новое сотрудничество Полякова.

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Новости культуры, Instagram, Королева ночи, Оля Полякова, сольное шоу, Украинская певица.
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