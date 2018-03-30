Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд
Новости: Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости: КДК наказал "Олимпик" за договорные матчи КДК наказал "Олимпик" за договорные матчи
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

Светлана Лобода впервые записала сингл (Видео)

Светлана Лобода
12:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Facebook

Новости культуры: Певица впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека.

LOBODA впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий".

"Гоголь – с детства один из моих любимых авторов, и я рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке". "Песня "Лети" записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдёт свой отклик в ваших сердцах", – прокомментировала Лобода.

Слоган новой части трилогии "Гоголь" – "Не выходи из круга" – получил в тексте песни новое, драматическое прочтение – песня "Лети" посвящена встречам и расставаниям возлюбленных, которым не суждено быть вместе.

Видеолип на "Лети", режиссером которого выступила продюсер Светланы Нателла Крапивина, будет полон свойственной для Гоголя мистикой. Релиз видео запланирован на начало апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Видео, Гоголь. Вий, Лети, Саундтрек, Светлана Лобода, Сингл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Рэпер Scarlxrd даст концерт в Киеве Концерт Ассии Ахат с успехом прошел в Киеве (Видео) Оля Полякова анонсировала новое шоу

Последние новости

Новые подробности о состоянии дочери Скрипаля Пятеро украинцев вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
04 НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
05 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
Новости сегодня
12:41 Криптопад: Bitcoin опустился ниже $7 тысяч
12:39 Языковой вопрос: венгры Закарпатья отрицают договоренность с минобразования
12:28 В Житомире с подозрением на корь госпитализировали военных
12:26 Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
12:24 И тут пришел медведь: сказочная фотосессия семьи, играющей с медведем (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0