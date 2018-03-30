Светлана Лобода впервые записала сингл (Видео)

LOBODA впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий".

"Гоголь – с детства один из моих любимых авторов, и я рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке". "Песня "Лети" записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдёт свой отклик в ваших сердцах", – прокомментировала Лобода.

Слоган новой части трилогии "Гоголь" – "Не выходи из круга" – получил в тексте песни новое, драматическое прочтение – песня "Лети" посвящена встречам и расставаниям возлюбленных, которым не суждено быть вместе.

Видеолип на "Лети", режиссером которого выступила продюсер Светланы Нателла Крапивина, будет полон свойственной для Гоголя мистикой. Релиз видео запланирован на начало апреля.