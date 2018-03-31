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На концерт MONATIKа продали вдвое больше билетов, чем может вместить зал

MONATIK
09:34 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В харьковском дворце спорта "Локомотив", где сегодня выступит MONATIK, предприняты особые меры безопасности в связи с тем, что билетов на концерт продано вдвое больше, чем вмещает зал.

Об этом заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы понимаем: тот контингент, который пойдет на концерт - это дети от 12 лет, молодежь. И не дай Бог кто-то на выступлении петарду зажжет, бенгальский огонь. И кто потом за этих детей будет нести ответственность? 4500 человек ожидается на концерт. Если зал не рассчитан на это количество, то это может создать угрозу общественной безопасности. Я не призываю отменить концерт, но прошу соответствующие органы подключиться к охране порядка", - отметил Терехов.

По его словам, необходимые распоряжения отданы службам МВД, ГСЧС, "скорой помощи" и персонально директору дворца спорта "Локомотив".

"Также правоохранители выяснят у организаторов концерта, как так получилось, что на концерт продали в 2 раза больше билетов, чем вмещает зал", - добавил Терехов.

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Новости культуры, Билеты, Зал, Концерт, Монатик, Музыка, Харьков.
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