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Гала-концерт, звездные премьеры и "Реквием": насыщенная программа Нацоперы на апрель

11:01 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Национальная опера Украины начинает программу апреля юбилейным гала-концертом украинской балерины Елены Филипьевой, а также приглашает на премьеру солиста нью-йоркской Метрополитен-опера Евгения Орлова и "Реквием" в знак памяти погибших на ЧАЕС.

"Продолжая традиции проекта "Украинские оперные звезды в мире", для участия в апрельских постановках приглашены солисты: бас Евгений Орлов и тенор Михаил Дидик. Орлов впервые исполнит партию Верховного жреца друидов Оровезо в опере "Норма", а также вместе с Дидиком в день чествования памяти погибших на Чернобыльской АЭС будет петь "Реквием" Дж. Верди", - идет речь в сообщении.

Открывает программу апреля гала-концерт по случаю 30-летия творческой деятельности одной из самых талантливых балерин современности народной артистки Украины Елены Филипьевой. В программе - лучшие фрагменты из балетных представлений Национальной оперы Украины.

22 апреля почитатели бельканто смогут услышать оперу "Норма" Винченцо Беллини. Она с неизменным успехом идет на всех знаковых оперных сценах мира уже свыше 180 лет, а в апрельской постановке Нацоперы в новых партиях себя испытают солисты театра и приглашенные звезды. Кроме солиста нью-йоркской Метрополитен-опера Евгения Орлова в роли Оровезо, главные партии исполнят Виктория Ченская (Норма), Сергей Пащук (Поллион), Наталия Николаишин(Адальжиза).

На две балетных постановки - "Кармен-сюиту" и одноактный балет "Половецкие танцы" - любителей хореографического искусства театр приглашает 24 апреля.

Как рассказали в Нацопере, идея создания постановки Половецких танцев» на сцене театра принадлежит художественному руководителю балета Анико Рехвиашвили. Этот расширенный до одноактноого балета фрагмент оперы Бородино "Князь Игорь" был поставлен к 150-летию театра, а его премьера состоялась осенью 2017 года. Представление состоит из двух картин: первая - это Киевская Русь, русичи, а вторая - половецкий стан с танцами. В январе этого года балетная труппа театра гастролировала в Японии, где "Половецкие танцы" произвели на зрителей неизгладимое впечатление.

Память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в театре отметят 26 апреля "Реквиемом" Джузеппе Верди. Это произведение прозвучит в исполнении Оксаны Крамаревой (сопрано), Анжелины Швачки (меццо-сопрано), а также двоих приглашенных солистов - Евгения Орлова и Михаила Дидика, чей визит в Киев станет одним из главных событий апреля в Национальной опере Украины.

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Новости культуры, Апрель, Гала-концерт, звездные премьеры, насыщенная программа, программа Нацоперы, Реквием.
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