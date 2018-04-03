Гребенщиков готов выступать в оккупированных Крыму и Донбассе

Лидер российской группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Крыму, Луганске и Донецке.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.

Гребенщиков рассказал, что бывает в Украине каждый год, поскольку там живут "миллионы людей, воспитанных на русской культуре", и нельзя лишать их того, что "роднит с Россией".

По его словам, с марта 2014 года не поступило "разумных предложений" по гастролям в оккупированном Крыму, однако, если такое поступит, то они поедут "с большим удовольствием".

"Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", - заявил он.

Напомним: в декабре 2015 года, в рамках акции Марафон мира, Гребенщиков подписался под письмом с призывом отменить приговоры украинским политзаключенным в России Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву.

Гребенщиков в конце 2015 года исполнил несколько своих хитов в киевском метро вместе с местными музыкантами.