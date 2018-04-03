Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

Гребенщиков готов выступать в оккупированных Крыму и Донбассе

Борис Гребенщиков
06:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Об угрозе запрета на въезд в Украину после посещения Крыма он сказал, что разумные люди всегда договорятся, "а с придурками общаться не собираемся".

Лидер российской группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Крыму, Луганске и Донецке.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.

Гребенщиков рассказал, что бывает в Украине каждый год, поскольку там живут "миллионы людей, воспитанных на русской культуре", и нельзя лишать их того, что "роднит с Россией".

По его словам, с марта 2014 года не поступило "разумных предложений" по гастролям в оккупированном Крыму, однако, если такое поступит, то они поедут "с большим удовольствием".

"Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", - заявил он.

Напомним: в декабре 2015 года, в рамках акции Марафон мира, Гребенщиков подписался под письмом с призывом отменить приговоры украинским политзаключенным в России Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву.

Гребенщиков в конце 2015 года исполнил несколько своих хитов в киевском метро вместе с местными музыкантами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, БГ, Борис Гребенщиков, Крым, Новости Донбасса, Новости Крыма, Оккупация Крыма.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Лучшие музыкальные премьеры марта (Видео) Гала-концерт, звездные премьеры и "Реквием": насыщенная программа Нацоперы на апрель На концерт MONATIKа продали вдвое больше билетов, чем может вместить зал

Последние новости

Знаменательные события в истории: 3 апреля 2018 года Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2018: все знаки зодиака В работе YouTube произошел временный сбой
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
08:08 Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая
08:00 Парень изменил пол, потому что ему нравились мужчины, а потом передумал (Фото)
07:55 Забавные снимки из серии "Что здесь происходит"
07:47 Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
07:47 Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0